https://sputnik-georgia.ru/20221118/prezident-gruziya-dolzhna-byt-chastyu-globalnogo-mira-272296691.html

Президент: Грузия должна быть частью глобального мира

Президент: Грузия должна быть частью глобального мира

Грузия – это маленькая страна, но мы достаточно представительны в таких областях, как виноделие, спорт, культура, заявила президент 18.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-18T23:29+0400

2022-11-18T23:29+0400

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саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Грузия, несмотря на попытки ее изоляции, должна стать частью глобального мира, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая на конференции Globalize UK 2022.По ее словам, Грузия является успешным стартапером."Грузия – это маленькая страна, но вы согласитесь, что для маленькой страны мы достаточно представительны в таких областях, как виноделие, спорт, культура и технологии", – отметила Зурабишвили.При этом она отметила преимущества Грузии."У нас нет такого природного ресурса, как, например, газ, но у нас есть вино, это тоже природный ресурс, у нас есть электричество и мы можем иметь его больше. Как маленькая страна, у нас нет чего-то большого , но у нас есть большое количество человеческой силы, человеческого мозга и желания выносить Грузию на экспорт", – сказала Зурабишвили.Зурабишвили наградила Орденом Чести основательницу грузинского стартапа >>Globalize – бизнес-консалтинговая организация, которая помогает грузинским стартапам и экспортерам расширяться на международном рынке, предоставляя инновационные, надежные и ориентированные на результат услуги. Компания создает консалтинговые группы из проживающих за границей грузинских специалистов, которые помогают грузинским компаниям адаптироваться к международным рынкам, помогают им наладить контакт с местными инвесторами, предпринимателями или партнерами. В настоящее время Globalize Community объединяет около 6 000 успешных грузинских профессионалов по всему миру.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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