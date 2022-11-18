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Русскоязычные школы и секторы в Грузии – министр предоставил депутатам цифры

Русскоязычные школы и секторы в Грузии – министр предоставил депутатам цифры

В 2020-2022 годах ни одно новое русскоязычное частное общеобразовательное учреждение не прошло авторизации, заявил министр 18.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-18T19:43+0400

2022-11-18T19:43+0400

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. По всей Грузии в настоящее время работают 11 русскоязычных школ, а учиться на русском языке можно в 45 секторах государственных школ, заявил министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели в ходе выступления в парламенте в рамках интерпелляции.Министр отметил, что в 2020-2022 годах ни одно новое русскоязычное частное общеобразовательное учреждение не прошло авторизации.По состоянию на май 2021 года количество учащихся в русскоязычных школах и секторах, составляло 14 222, а на ноябрь 2022 года – 16 042.По информации Чхенкели, увеличение контингента русскоязычных школ и секторов на 1 820 учащихся в основном связано с въездом на территорию Грузии лиц, которые не могут продолжать получение общего образования на территории Украины после 24 февраля 2022 года.Граждане России в Грузии - новая статистика >>Также министр напомнил об основании украиноязычных секторов в общеобразовательных школах №41 в Тбилиси и №20 в Батуми, по инициативе премьера Ираклия Гарибашвили.В связи с высоким спросом на 2022-2023 учебный год был открыт еще один украиноязычный сектор в государственной школе №220 Тбилиси, а также расширен украиноязычный сектор в батумской школе.Число посетивших Грузию иностранцев в октябре выросло в два раза >>"Однако при этом ученикам из Украины предоставляется возможность продолжить обучение на разных языках в государственных и частных общеобразовательных учреждениях Грузии как на грузинском, украинском и русском, так и на других языках по выбору", – отметил министр.По словам Чхенкели, именно поэтому увеличилось количество желающих продолжить обучение на русскоязычном секторе, что не предполагает увеличения количества русскоязычных школ и секторов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, михаил чхенкели, тбилиси, россия, украина, образование в грузии, министерство образования и науки грузии