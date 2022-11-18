https://sputnik-georgia.ru/20221118/skolko-myasa-proizveli-boyni-v-gruzii-272271425.html

Сколько мяса произвели бойни в Грузии

Сколько мяса произвели бойни в Грузии

В июле-сентябре в камерах холодильных хозяйств Грузии хранилось 93,6 тысячи тонн продукции 18.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-18T07:01+0400

2022-11-18T07:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. В третьем квартале 2022 года на бойнях в Грузии было произведено 13,2 тысячи тонн мяса (убойная масса с учетом мяса птицы), говорится в результатах исследования боен, элеваторов и холодильных ферм Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".Из общего объема произведенной продукции 40,5% пришлось на мясо крупного рогатого скота, 40% - птицы, 18% - свинины, 1,5% - баранины и козлятины. По данным "Сакстата", с июля по сентябрь включительно в действовало 119 пунктов убоя скота и птицы. Из них 18,5% расположены в регионе Квемо Картли, 16,8% - в регионе Кахети, 14,3% - в Имерети, 13,4% - в Шида Картли, 10,9% - в Самегрело - Земо Сванети и 26,1% - в других регионах.Мясо в Грузии будут продавать с QR-кодами >>По результатам исследования, за этот период на бойнях было забито 107,8 тысячи голов скота, из них крупный рогатый скот – 44,2%, свиньи – 43,1%, овцы и козы – 11,1%. Доля прочего скота (без учета птицы) составляет 1,5%.Кроме того, количество птицы, забитой на бойнях за отчетный период, составило 2,9 миллиона штук.За отчетный период были обслужены 14,8 тысячи человек, 32,2% из которых были представлены в виде домашних хозяйств. Среднемесячная численность работников скотобоен составляла 1 061 человек.Средняя стоимость одной услуги по убою скота составляет: крупного рогатого скота - 32,6 лари, овец или коз - 14,9 лари, свиней - 27,5 лари.Сколько в стране холодильниковСогласно статистике, в третьем квартале текущего года в стране действовало 271 единица холодильных хозяйств, большая часть которых (59%) расположена в регионе Шида Картли.Также действующие холодильные хозяйства расположены в Кахетии (13,7%), Тбилиси (9,2%), Самегрело - Земо-Сванети (5,5%), Аджарии (3,7%), Квемо Картли (3,3%), Имерети (3,3%), Гурия (0,7%), Мцхета-Мтианети (0,7%) и в регионе Самцхе-Джавахети (0,7%).За этот период холодильными хозяйствами воспользовались 384 потребителя. Количество производителей и перепродавцов, у которых закупалась продукция для дальнейшей реализации, составило 735 единиц, а среднемесячная численность работающих в хозяйствах составила 1,9 тысячи человек.Как покупать мясо летом? Советы грузинского специалиста >>В июле-сентябре в холодильных камерах хранилось 93,6 тысячи тонн продукции, в том числе 49,7% - куриного мяса (включая замороженное), 19,6%– овощей и фруктов, 15,5% - мяса и мясопродуктов (включая полуфабрикаты), 7,7% - рыбы, а остальные продукты имели незначительную долю.Доход, полученный в виде услуг, составил 6,2 млн лари.По результатам исследования среднесуточная загрузка камер (в процентах от общей емкости камер) в июле составила 52,5%, в августе - 56,1%, в сентябре - 52,8%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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