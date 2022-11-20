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Голосование на выборах президента завершилось в Казахстане

Голосование на выборах президента завершилось в Казахстане

Явка граждан по всей стране по состоянию составила 69,31% 20.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-20T19:31+0400

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. В девять часов вечера по времени Астаны голосование завершилось по всей. стране.В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и Кызылординской областях (в том числе в городе Байконыр) участки закрылись на час позже относительно остальных областей республики в связи с нахождением в другом часовом поясе.По данным Центризбиркома, по стране функционировали более десяти тысяч избирательных участков. Явка граждан по всей стране по состоянию составила 69,31%.Находящие в Грузии граждане Казахстана принимают участие в выборах президента >>Отметим, граждане Казахстана голосовали в более десяти тысяч избирательных участков по всей стране. На 86 отдельных участках голосование стартовало с шести утра по времени Астаны. 68 избирательных участков были открыты в 53 странах мира.На пост главы государства претендуют шесть кандидатов:За ходом выборов следили 532 наблюдателя от 10 международных организаций и 109 наблюдателей от 35 иностранных государств.27 ноября Центральная избирательная комиссия подведет итоги голосования и зарегистрирует избранного президента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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