https://sputnik-georgia.ru/20221120/nakhodyaschie-v-gruzii-grazhdane-kazakhstana-prinimayut-uchastie-v-vyborakh-prezidenta-272318103.html

Находящие в Грузии граждане Казахстана принимают участие в выборах президента

Находящие в Грузии граждане Казахстана принимают участие в выборах президента

Проголосовать граждане Казахстана смогут на избирательном участке №277 - улица Львовская, 77 20.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-20T12:15+0400

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ТБИЛИСИ, 20 ноя – Sputnik. Граждане Казахстана, находящиеся в Грузии, с 7 часов утра по тбилисскому времени получили возможность принять участие во внеочередных выборах президента страны в здании посольства в Тбилиси.За пост президента Казахстана борются шесть кандидатов. Помимо действующего главы государства Касым-Жомарт Токаева, это депутат Каракат Абден, представитель Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Нурлан Ауесбаев, глава ассоциации фермеров Казахстана Жигули Дайрабаев, выдвинутый профсоюзами экономист-теоретик Мейрам Кажыкен и правозащитница Салтанат Турсынбекова.Внеочередные президентские выборы проходят в Казахстане >>Проголосовать граждане Казахстана смогут на избирательном участке №277 - улица Львовская, 77. Участок будет открыт до 8 часов вечера. При себе избирателям нужно иметь действительный паспорт гражданина республики Казахстан.Действующий президент Казахстана подписал указ о назначении внеочередных выборов в сентябре. Ранее он подписал поправки в Конституцию, согласно которым президентский срок будет увеличен с 5 лет до 7. При этом переизбираться после окончания своих полномочий глава государства не имеет права.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, казахстан, тбилиси, касым-жомарт токаев , президентские выборы