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Грузинский баскетболист дебютировал в итальянской Серии А

Грузинский баскетболист дебютировал в итальянской Серии А

В своем дебютном матче Бурджанадзе отыграл 10 минут и завершил матч с тремя очками и одной передачей 20.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 ноя - Sputnik. Игрок сборной Грузии по баскетболу Бека Бурджанадзе дебютировал в итальянской серии А в составе "Реджаны".Клуб грузинского форварда принимал "Верону" и проиграл с разницей в пять очков — 65:70.В своем дебютном матче Бурджанадзе отыграл 10 минут и завершил матч с тремя очками и одной передачей. Бурджанадзе реализовал один из двух трехочковых бросков.Тренер сборной Грузии по баскетболу верит, что его команда сыграет на ЧМ >>С двумя победами и пятью поражениями "Реджана" опустилась на 15-е, предпоследнее место в чемпионате Италии. В следующем туре команда Бурджанадзе встретится с занимающим последнее место "Скафати".Возглавляет таблицу чемпионата клуб капитана сборной Грузии Торнике Шенгелия "Виртус Болонья". У них шесть игр и 12 очков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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