https://sputnik-georgia.ru/20221120/penitentsiarnaya-sluzhba-oprovergla-zayavlenie-ob-otravlenii-saakashvili-272319182.html
Пенитенциарная служба опровергла заявление об отравлении Саакашвили
Пенитенциарная служба опровергла заявление об отравлении Саакашвили
Во избежание дезинформации общественности служба призвала воздерживаться от распространения непроверенной и необоснованной информации 20.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-20T14:31+0400
2022-11-20T14:31+0400
2022-11-20T14:57+0400
грузия
новости
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михаил саакашвили
специальная пенитенциарная служба
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ТБИЛИСИ, 20 ноя – Sputnik. Никто не предоставлял Пенитенциарной службе Грузии официального заключения о возможном отравлении заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, говорится в распространенном ведомством заявлении.В субботу адвокат Саакашвили Валерий Гелбахиани заявил журналистам, что в результате проведенной биопсии в организме Саакашвили были обнаружены отравляющие вещества. Мать экс-президента Гиули Аласания упомянула наличие тяжелых металлов, среди которых была ртуть. Обнародовать подробности обещали в начале предстоящей недели.Сегодня же в 14:00 у здания правительственной канцелярии в Тбилиси состоится акция в поддержку экс-президента Саакашвили "Михаил Саакашвили должен выжить", "Свободу Мише". Организатором акции стал отец заключенного Николоз Саакашвили. Сторонники Саакашвили и его семья требуют освобождения экс-президента по состоянию здоровья, проблемы с которым начались после голодовки, длившейся 50 дней.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Помимо дела о незаконном пересечении границы (за него Саакашвили грозит от трех до пяти лет), Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Ртуть в крови у Саакашвили: адвокаты предполагают отравление >>Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, специальная пенитенциарная служба
грузия, новости, политика, михаил саакашвили, специальная пенитенциарная служба
Пенитенциарная служба опровергла заявление об отравлении Саакашвили
14:31 20.11.2022 (обновлено: 14:57 20.11.2022)
Во избежание дезинформации общественности служба призвала воздерживаться от распространения непроверенной и необоснованной информации
ТБИЛИСИ, 20 ноя – Sputnik. Никто не предоставлял Пенитенциарной службе Грузии официального заключения о возможном отравлении заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, говорится в распространенном ведомством заявлении.
В субботу адвокат Саакашвили Валерий Гелбахиани заявил журналистам, что в результате проведенной биопсии в организме Саакашвили были обнаружены отравляющие вещества. Мать экс-президента Гиули Аласания упомянула наличие тяжелых металлов, среди которых была ртуть. Обнародовать подробности обещали в начале предстоящей недели.
"Осужденный Саакашвили находится в больнице под медицинским наблюдением, принимаются соответствующие медицинские меры. Во избежание дезинформации общественности призываем всех воздерживаться от распространения непроверенной и необоснованной информации", - говорится в заявлении.
Сегодня же в 14:00 у здания правительственной канцелярии в Тбилиси состоится акция в поддержку экс-президента Саакашвили "Михаил Саакашвили должен выжить", "Свободу Мише". Организатором акции стал отец заключенного Николоз Саакашвили. Сторонники Саакашвили и его семья требуют освобождения экс-президента по состоянию здоровья, проблемы с которым начались после голодовки, длившейся 50 дней.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Помимо дела о незаконном пересечении границы (за него Саакашвили грозит от трех до пяти лет), Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.
По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.