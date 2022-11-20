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Союз регби штата Джорджия поздравляют с победой вместо сборной Грузии
Союз регби штата Джорджия поздравляют с победой вместо сборной Грузии
Накануне историческую победу завоевали грузинские регбисты, которые в упорной борьбе в Кардиффе одолели команду Уэльса 13:12 20.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-20T17:38+0400
2022-11-20T17:38+0400
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ТБИЛИСИ, 20 ноя - Sputnik. Союз регби американского штата Джорджия опубликовал забавный пост, где объясняет мировому сообществу, что американские регбисты не побеждали Уэльс в субботу.Накануне историческую победу завоевали грузинские регбисты, которые в упорной борьбе в Кардиффе одолели команду Уэльса 13:12. За две минуты до конца встречи грузинские регбисты завоевали право на штрафной, который точно исполнил Маткава.В английском языке название Грузии - Джорджия, является одинаковым со штатом США.Сборная Грузии по регби переписывает историю – к победе в Уэльсе >>"Пока мы получаем поздравления, должны отметить, что мы являемся Союзом регби штата Джорджия, США, и мы не выиграли у Уэльса. Однако спасибо! Мы поздравляем грузинский народ с этой исторической победой", — говорится в заявлении Союза регби штата Джорджия.В ноябре сборная Грузии сыграла три тест-матча – 6 ноября с Уругваем, 12 ноября с Самоа и 19 ноявбря в Уэльсом. Встреча с Уругваем завершилась в пользу "Борджгалоснеби" – 34:18, а во втором противостоянии выиграла команда Самоа – 19:20. В Кардиффе победа была на стороне грузин - 12:13.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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Союз регби штата Джорджия поздравляют с победой вместо сборной Грузии
17:38 20.11.2022 (обновлено: 18:20 20.11.2022)
Накануне историческую победу завоевали грузинские регбисты, которые в упорной борьбе в Кардиффе одолели команду Уэльса 13:12
ТБИЛИСИ, 20 ноя - Sputnik. Союз регби американского штата Джорджия опубликовал забавный пост, где объясняет мировому сообществу, что американские регбисты не побеждали Уэльс в субботу.
Накануне историческую победу завоевали грузинские регбисты, которые в упорной борьбе в Кардиффе одолели команду Уэльса 13:12. За две минуты до конца встречи грузинские регбисты завоевали право на штрафной, который точно исполнил Маткава.
В английском языке название Грузии - Джорджия, является одинаковым со штатом США.
"Пока мы получаем поздравления, должны отметить, что мы являемся Союзом регби штата Джорджия, США, и мы не выиграли у Уэльса. Однако спасибо! Мы поздравляем грузинский народ с этой исторической победой", — говорится в заявлении Союза регби штата Джорджия.
В ноябре сборная Грузии сыграла три тест-матча – 6 ноября с Уругваем, 12 ноября с Самоа и 19 ноявбря в Уэльсом. Встреча с Уругваем завершилась в пользу "Борджгалоснеби" – 34:18, а во втором противостоянии выиграла команда Самоа – 19:20. В Кардиффе победа была на стороне грузин - 12:13.