https://sputnik-georgia.ru/20221120/turtsiya-vvodit-novye-pravila-dlya-prokhoda-tankerov-cherez-prolivy-272323928.html

Турция вводит новые правила для прохода танкеров через проливы

Турция вводит новые правила для прохода танкеров через проливы

Новое правило, о котором Турция предупредила мировых грузоотправителей нефти, вступает в силу 1 декабря 20.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-20T21:28+0400

2022-11-20T21:28+0400

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Грузоотправителям нефти для прохода через проливы Босфор и Дарданеллы нужно будет доказать наличие страховки, сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство транспорта Турции. Эта мера может ограничить потоки российской нефти, когда вступят в силу новые европейские санкции, отмечает агентство.Новое правило, о котором Турция предупредила мировых грузоотправителей нефти, вступает в силу 1 декабря - за несколько дней до того, как Европейский союз и Великобритания введут дополнительные ограничения на торговлю с Россией.Так, с 5 декабря ЕС и Великобритания запрещают своим компаниям оказывать услуги по транспортировке и страхованию, а также финансовые услуги в случае, если цена продаваемой российской нефти будет выше определенного потолка, который еще не установлен.В России запретили перевозить грузы странам, которые ввели санкции >>Поскольку страховка покрывает все - от разливов нефти до столкновений судов, Турция, по сути, стремится защитить свои воды, но она также может повлиять на поток миллионов баррелей экспортируемой из России нефти, отмечает Bloomberg.Владелец нефтеналивного танкера для его прохода через проливы должен будет предоставить письмо от своей страховой компании, в котором говорится, что для этого конкретного рейса и груза будет предоставлено страхование, говорится в циркуляре Минтранса Турции.В нем отмечается, что если суда будут проходить через проливы незастрахованными, водным путям может быть нанесен значительный ущерб в случае возможных ЧП.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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