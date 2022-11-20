https://sputnik-georgia.ru/20221120/ubiystvo-podrostka-v-zugdidi---novye-podrobnosti-prestupleniya-272324483.html

Убийство подростка в Зугдиди - новые подробности преступления

Убийство подростка в Зугдиди - новые подробности преступления

Несовершеннолетний получил несколько ударов холодным оружием в живот 20.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 ноя - Sputnik. Трое несовершеннолетних доставлены на опрос в отделение полиции в Зугдиди по делу об убийстве 14-летнего подростка, информацию распространяет телеканал Formula.Трагедия произошла на улице Месхия в воскресенье вечером. В потасовке у небольшого стадиона участвовало несколько несовершеннолетних.По данным телеканала, на момент госпитализации подростка он был уже мертв. Несовершеннолетний получил несколько ударов холодным оружием в живот. Предположительно, удары были нанесены небольшим ножом.Поножовщина на западе Грузии привела к трагедии >>Что послужило мотивом убийства, пока неизвестно.МВД возбудило уголовное дело по статье 109 УК Грузии - умышленное убийство. Преступление предусматривает наказание на срок от 16 до 20 лет или бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

зугдиди

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