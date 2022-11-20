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Убийство подростка в Зугдиди - новые подробности преступления
Убийство подростка в Зугдиди - новые подробности преступления
Несовершеннолетний получил несколько ударов холодным оружием в живот 20.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-20T23:03+0400
2022-11-20T23:03+0400
2022-11-21T00:03+0400
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ТБИЛИСИ, 20 ноя - Sputnik. Трое несовершеннолетних доставлены на опрос в отделение полиции в Зугдиди по делу об убийстве 14-летнего подростка, информацию распространяет телеканал Formula.Трагедия произошла на улице Месхия в воскресенье вечером. В потасовке у небольшого стадиона участвовало несколько несовершеннолетних.По данным телеканала, на момент госпитализации подростка он был уже мертв. Несовершеннолетний получил несколько ударов холодным оружием в живот. Предположительно, удары были нанесены небольшим ножом.Поножовщина на западе Грузии привела к трагедии >>Что послужило мотивом убийства, пока неизвестно.МВД возбудило уголовное дело по статье 109 УК Грузии - умышленное убийство. Преступление предусматривает наказание на срок от 16 до 20 лет или бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, зугдиди
Убийство подростка в Зугдиди - новые подробности преступления
23:03 20.11.2022 (обновлено: 00:03 21.11.2022)
Несовершеннолетний получил несколько ударов холодным оружием в живот
ТБИЛИСИ, 20 ноя - Sputnik. Трое несовершеннолетних доставлены на опрос в отделение полиции в Зугдиди по делу об убийстве 14-летнего подростка, информацию распространяет телеканал Formula.
Трагедия произошла на улице Месхия в воскресенье вечером. В потасовке у небольшого стадиона участвовало несколько несовершеннолетних.
По данным телеканала, на момент госпитализации подростка он был уже мертв. Несовершеннолетний получил несколько ударов холодным оружием в живот. Предположительно, удары были нанесены небольшим ножом.
Что послужило мотивом убийства, пока неизвестно.
МВД возбудило уголовное дело по статье 109 УК Грузии - умышленное убийство. Преступление предусматривает наказание на срок от 16 до 20 лет или бессрочное заключение.