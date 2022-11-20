https://sputnik-georgia.ru/20221120/v-tbilisi-prokhodit-aktsiya-v-podderzhku-mikhaila-saakashvili-272319681.html

В Тбилиси проходит акция в поддержку Михаила Саакашвили

В Тбилиси проходит акция в поддержку Михаила Саакашвили

Мать экс-президента Гиули Аласания упомянула наличие тяжелых металлов, среди которых была ртуть 20.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-20T15:42+0400

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ТБИЛИСИ, 20 ноя – Sputnik. Акция с требованием перевести заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение за границу проходит в эти минуты перед зданием правительственной канцелярии в Тбилиси.Одним из организаторов акции выступил отец экс-президента Николоз Саакашвили. Среди собравшихся члены семьи, врачи, адвокаты, сторонники Саакашвили и члены оппозиционной партии "Единое национальное движение", в том числе ее председатель Ника Мелия.По словам участников акции, состояние здоровья третьего президента серьезно ухудшается, поэтому его необходимо срочно перевести за границу.Поводом для акции послужило заявление адвоката Саакашвили Валериия Гелбахиани, что в результате проведенной биопсии в организме экс-президента были обнаружены отравляющие вещества. Мать экс-президента Гиули Аласания упомянула наличие тяжелых металлов, среди которых была ртуть. Обнародовать подробности обещали в начале предстоящей недели.Пенитенциарная служба опровергла заявление об отравлении Саакашвили >>Сторонники Саакашвили и его семья требуют освобождения экс-президента по состоянию здоровья, проблемы с которым начались после голодовки, длившейся 50 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, ника мелия, акция протеста