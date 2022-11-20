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Возврат НДС к концу года в Грузии может превысить два миллиарда лари
Возврат НДС к концу года в Грузии может превысить два миллиарда лари
Возвратом НДС пользуются в основном предприятия, которые инвестируют в Грузию, а также предприятия, которые экспортируют товары или услуги из страны 20.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-20T18:44+0400
2022-11-20T18:44+0400
2022-11-20T19:04+0400
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ТБИЛИСИ, 20 ноя – Sputnik. Исходя из статистики, государство может вернуть бизнесу 2,2 миллиарда лари в качестве автоматического возврата излишне уплаченного налога на добавленную стоимость (НДС), заявил министр финансов Лаша Хуцишвили.С 17 ноября 2020 года налогоплательщики Грузии могут полностью возместить излишки, возникающие при выплате налога на добавленную стоимость, с помощью нового программного обеспечения, благодаря которому возврат НДС осуществляется автоматически, без запроса, на банковский счет, указанный налогоплательщиком в Службе доходов Минфина.По его словам, это является довольно высоким показателем.Министр пояснил, что возвратом НДС пользуются в основном предприятия, которые инвестируют в Грузию, а также предприятия, которые экспортируют товары или услуги из Грузии. В основном компании-инвесторы и компании-экспортеры аккумулируют большую часть налога на добавленную стоимость, отметил он.По словам Хуцишвили, реформа возврата НДС – одна из очень успешных в налоговом направлении. Он отметил, что сумма возврата до реформы составляла в среднем 150-180 миллионов лари.Цена на бензин в Грузии увеличена искусственно – эксперт >>"Так, данные за 10 месяцев текущего года больше, чем данные за 10 лет дореформенного периода. Соответственно, это одна из очень успешных реформ в налоговом направлении, которую мы реализовали, которая очень хорошо работает и дает очень хорошие результаты", – сказал министр.В течение 2021 года через систему автоматического возврата НДС в бизнес было возвращено в общей сложности 1,93 миллиарда лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, министерство финансов грузии, налоги
грузия, новости, экономика, министерство финансов грузии, налоги
Возврат НДС к концу года в Грузии может превысить два миллиарда лари
18:44 20.11.2022 (обновлено: 19:04 20.11.2022)
Возвратом НДС пользуются в основном предприятия, которые инвестируют в Грузию, а также предприятия, которые экспортируют товары или услуги из страны
ТБИЛИСИ, 20 ноя – Sputnik. Исходя из статистики, государство может вернуть бизнесу 2,2 миллиарда лари в качестве автоматического возврата излишне уплаченного налога на добавленную стоимость (НДС), заявил министр финансов Лаша Хуцишвили.
С 17 ноября 2020 года налогоплательщики Грузии могут полностью возместить излишки, возникающие при выплате налога на добавленную стоимость, с помощью нового программного обеспечения, благодаря которому возврат НДС осуществляется автоматически, без запроса, на банковский счет, указанный налогоплательщиком в Службе доходов Минфина.
"Мы объявили, что возврат налога на добавленную стоимость в среднем за год превысит 2 миллиарда лари. По имеющейся статистике можно сказать, что это будет примерно 2,2 миллиарда в течение года. За 10 месяцев эта цифра составила до 1,8 миллиарда", – сказал Хуцишвили журналистам.
По его словам, это является довольно высоким показателем.
Министр пояснил, что возвратом НДС пользуются в основном предприятия, которые инвестируют в Грузию, а также предприятия, которые экспортируют товары или услуги из Грузии. В основном компании-инвесторы и компании-экспортеры аккумулируют большую часть налога на добавленную стоимость, отметил он.
По словам Хуцишвили, реформа возврата НДС – одна из очень успешных в налоговом направлении. Он отметил, что сумма возврата до реформы составляла в среднем 150-180 миллионов лари.
"Так, данные за 10 месяцев текущего года больше, чем данные за 10 лет дореформенного периода. Соответственно, это одна из очень успешных реформ в налоговом направлении, которую мы реализовали, которая очень хорошо работает и дает очень хорошие результаты", – сказал министр.
В течение 2021 года через систему автоматического возврата НДС в бизнес было возвращено в общей сложности 1,93 миллиарда лари.