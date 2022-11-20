https://sputnik-georgia.ru/20221120/za-desyat-chasov-chislo-podpischikov-akkaunta-trampa-v-twitter-prevysilo-50-mln--272319504.html

За десять часов число подписчиков аккаунта Трампа в Twitter превысило 50 млн

За десять часов число подписчиков аккаунта Трампа в Twitter превысило 50 млн

Илон Маск провел голосование по восстановлению доступа бывшего президента США к его аккаунту, хотя он сам ранее сообщал, что не намерен возвращаться в соцсеть 20.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-20T15:07+0400

2022-11-20T15:07+0400

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ТБИЛИСИ, 20 ноя - Sputnik. Разблокированный около 10 часов назад аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter набрал уже более 52 миллионов подписчиков.Тwitter разблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа, это было сделано после опроса, который провел новый владелец соцсети Илон Маск. Опрос среди пользователей Twitter на тему "восстановления бывшего президента Трампа" проводился сутки. Свое мнение высказали более 15 миллионов человек. "За" проголосовало 51,8% "против" - 48,2%.К моменту бессрочной заморозки, которая случилась 8 января 2021 года, страница @realDonaldTrump имела почти 90 миллионов подписчиков.Трамп решился на участие в выборах президента США >>Сам экс-президент ранее дал понять, что не станет возвращаться в Twitter в случае разблокировки и будет пользоваться собственной социальной сетью Truth Social.Микроблог Трампа был заморожен через два дня после того, как его сторонники провели штурм Капитолия с целью срыва заседания Конгресса страны по утверждению победы на президентских выборах демократа Джо Байдена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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