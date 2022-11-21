https://sputnik-georgia.ru/20221121/es-nastaivaet-na-proverke-zakonoproekta-o-deoligarkhizatsii-gruzi-272350706.html

ЕС настаивает на проверке грузинского законопроекта "О деолигархизации"

ЕС настаивает на проверке грузинского законопроекта "О деолигархизации"

Согласно регламенту, депутаты больше не смогут изменить принятый в двух чтениях законопроект 21.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-21T22:08+0400

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ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. Разработанный правящей партией Грузии "Грузинская мечта" проект закона "О деолигархизации" должен быть оценен Венецианской комиссией, говорится в сообщении представительства ЕС в Грузии.Грузинский парламент уже в двух чтениях утвердил законопроект о деолигархизации, который является копией украинского закона с небольшими коррективами.Ранее о целесообразности отправки документа в Венецианскую комиссию заявил еврокомиссар Оливер Вархей. По его словам Венецианская комиссия должна оценить, "насколько закон приведет к цели, прописанной в рекомендации". Речь идет об одном из условий ЕС для предоставления Грузии статуса кандидата."Грузинская мечта" все же решила не затягивать с принятием нового закона. Депутаты от партии планируют выполнить большинство рекомендаций до конца 2022 года.Кроме того, глава парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил, что Венецианская комиссия так и не дала заключение по украинскому закону, который был принят год назад. По словам Мдинарадзе, власти Грузии сначала выяснят, в чем дело, и после примут решение, отправлять грузинский законопроект или нет.Депутат: закон "О деолигархизации" не может быть подстроен под конкретного человека >>Согласно регламенту, депутаты больше не смогут изменить принятый в двух чтениях законопроект. К третьему, то есть последнему чтению можно лишь исправлять ошибки правописания.Оппозиция не стала голосовать за инициированный правящей партией проект закона, заявив, что украинский закон хорош тем, что адаптирован к реалиям именно Украины, а Грузии нужен закон, который будет учитывать грузинские реалии. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" уже представила в парламент свою версию закона.Представители "Грузинской мечты" объясняют протест оппозиции тем, что в случае утверждения законопроекта под его действие подпадет не Иванишвили, который ушел из политики в январе 2021 года, а некоторые оппозиционеры.Парламент Грузии проголосовал за проект закона "О деолигархизации" с правками>>Олигархами члены правящей партии называют лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны, основателя оппозиционного телеканала "Формула" Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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