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Какой тип вируса циркулирует в Грузии и насколько он опасен?

Какой тип вируса циркулирует в Грузии и насколько он опасен?

По словам замминистра, циркуляция сезонных вирусов в этом году не отличается от предыдущих лет 21.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-21T16:23+0400

2022-11-21T16:23+0400

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Грузинские эпидемиологи заявляют, что в настоящее время в Грузии чаще всего циркулируют риновирусы и респираторный вирус, сравнительно реже встречается аденовирус, сообщила журналистам замминистра здравоохранения Тамар Габуния. По ее словам, циркуляция сезонных вирусов в этом году не отличается от предыдущих лет. Габуния также прокомментировала распространившуюся информацию о якобы масштабной циркуляции так называемого гонконгского вируса. Как отметила Габуния, управлять гонконгским вирусом можно в домашних условиях, с помощью консультации с семейным врачом. Он требует особого внимания при наличии хронических и врожденных заболеваний.Что касается рекомендаций, то они остаются прежними – гигиена рук, дистанция. Габуния также призывает родителей не отпускать в школу больных детей. "Оснований для тревоги нет. Сектор здравоохранения мобилизован, чтобы оценить состояние ребенка и управлять на дому. Если нет сопутствующего заболевания, нахождение ребенка в госпитале - лишний стресс, поэтому лучше, если семейный врач будет управлять пациентом на дому", - подчеркнула Габуния. Несколько клиник Грузии покинули госпрограмму всеобщего здравоохранения>>Медики ожидают пика заболеваний в конце декабря. По прогнозам специалистов, количество инфицированных будет больше, чем в предыдущие годы. Причиной этого медики называют несколько волн вируса гриппа, который был зафиксирован в этом году. По словам медиков, вирус гриппа, исходя из своих свойств, среди других респираторных инфекций является самым опасным и требующим особого внимания. Он длится в течение 3-5 дней, и ему характерны и осложнения. Единственной возможностью защиты от вируса врачи называют вакцинацию. Минздрав Грузии приостановил действие лицензий четырем врачам>>В мае этого года эпидемиологи заявили, что сезон вируса гриппа в Грузии затянулся и при этом обогнал по количеству зараженных коронавирусом. Подобного распространения гриппа с 2008-2009 годов в Грузии не было, отметили специалисты. В период пандемии коронавируса динамика распространения респираторных вирусов видоизменилась. В 2020 году гриппа практические не было, поскольку коронавирус притеснил его, соответственно он меньше беспокоил население. В 2021 году данная динамика продолжилась, однако в этом году ситуация изменилась.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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