https://sputnik-georgia.ru/20221121/neskolko-klinik-gruzii-pokinuli-gosprogrammu-vseobschego-zdravookhraneniya--272334828.html

Несколько клиник Грузии покинули госпрограмму всеобщего здравоохранения

Несколько клиник Грузии покинули госпрограмму всеобщего здравоохранения

Связано ли это с внедрением новой модели финансирования клиник – не уточняется 21.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Несколько клиник в Грузии покинули программу всеобщего здравоохранения, заявив, что у них больше нет интереса продолжить сотрудничество с государством в этом направлении, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.Связано ли это с внедрением новой модели финансирования клиник – не уточняется.Минздрав Грузии с 1 ноября ввел новую систему финансирования клиник, с помощью которой будут высчитаны базисные тарифы на лечение, начиная с поступления пациента в стационар вплоть до его выписки.Речь идет о так называемой системе DRG (Diagnostic Related Group), распространенной во многих странах мира. В минздраве заявляют, что с помощью новой системы в стране будет искоренена практика VIP медсервисов за дополнительную сумму.Минздрав Грузии приостановил действие лицензий четырем врачам>>Как отметила Габуния, с начала задействования новой модели финансирования клиник прошло всего 20 дней, поэтому пока рано делать какие-то выводы. По словам Габуния, минздрав делает все для того, чтобы новая система стала более гибкой.Система DRG в переводе с английского означает "диагностически связанные группы". Под DRG подразумевается система ценообразования для стационарных медицинских услуг, выражаемая определенной, фиксированной суммой за отдельный случай лечения.Если до этого в Грузии клиники предлагали разные цены, к слову, на операцию аппендицита, то с внедрением новой системы во всех больницах будет одна цена.Минздрав будет строго контролировать процесс внедрения новой системы и у клиник не будет финансовой мотивации требовать дополнительные суммы от пациентов. Были случаи, когда с целью дополнительной прибыли пациенту оказывали намного больше медсервисов, чем он в этом реально нуждался.В течение двух месяцев минздрав Грузии будет пристально следить за процессом вместе с клиниками.Годичный бюджет программ мэрии Тбилиси в сфере здравоохранения превысил 50 миллионов лари>>Грузия использовала латвийский метод, который больше всего подходит к грузинской системе здравоохранения. В минздраве уверены, что в будущем страна получит положительный результат в плане экономии ресурса, повышения доступа пациентов и качества сервиса.Ранее министр здравоохранения Зураб Азарашвили заявил, что ежегодно государство тратит на программу всеобщего здравоохранения около 900 миллионов лари (326,7 тысячи долларов). По его словам, это довольно большое финансирование и его должны ощущать все граждане.На первом этапе новая модель финансирования не распространится на следующие медсервисы: плановая и неотложная амбулатория, интенсивный уход и лечение неонатального возраста, лечение врожденного порока сердца, роды и кесарево сечение, химиотерапия и гормонотерапия, лучевая терапия и связанные с ней обследования и медикаменты, комбустиология (ожоговая медицина – ред.), тромбэктомия и тромболизис в случае инсульта.При применении этой системы цена услуги зависит от того, к какой диагностической группе должен относиться пациент – с учетом его диагноза, возраста и ряда других критериев. Министр считает, что внедрение новой системы сформирует справедливый и адекватный тариф.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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