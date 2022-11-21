Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221121/komitet-po-pravam-cheloveka-prinyal-reshenie-po-kandidatam-v-ombudsmeny-gruzii-272346632.html
Комитет по правам человека принял решение по кандидатам в омбудсмены Грузии
Комитет по правам человека принял решение по кандидатам в омбудсмены Грузии
Три кандидата приняли решение отказаться от участия в голосовании, и их кандидатуры комитет отказался поддерживать 21.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-21T19:12+0400
2022-11-21T19:12+0400
грузия
новости
политика
парламент грузии
омбудсмен
народный защитник грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/04/269201790_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_93e807bdc8d390412d29f2947cde3626.jpg
ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. Комитет по правам человека принял решение поддержать 15 кандидатов из 19 представленных на пост Народного защитника.Из 19 представленных партиями кандидатов перед комитетом выступили только 18. Один кандидат – Нази Джанезашвили, в знак протеста против участия в конкурсе представителя партии отказалась отвечать на вопросы депутатов.На заседании комитета также выяснилось, что три кандидата приняли решение отказаться от участия в голосовании, и их кандидатуры комитет отказался поддерживать. Единственным кандидатом, кому комитет отказал из-за отказа отвечать на вопросы, стала Нази Джанезашвили.Таким образом, на заседание будут вынесены 15 кандидатур в Народные защитники.Народным защитником станет тот кандидат, который получит минимум 90 голосов, но больше своих конкурентов.Кого именно поддержат партии, пока неизвестно. Как заявил глава комитета, на данном этапе ведутся консультации между партиями.Кто станет новым Народным защитником Грузии – в парламенте намечены консультации &gt;&gt;"В данный момент ведутся политические консультации, чтобы выяснить, у кого из кандидатов есть потенциал получить 90 голосов", - сказал Сарджвеладзе.При этом он отметил, что на данном этапе уже выделились несколько кандидатов, однако их имена глава комитета не уточнил.Между тем, во время голосования единогласную поддержку и власти и оппозиции получили руководитель НПО "Партнерство за права человека" Анна Абашидзе и заместитель Народного защитника Георгий Бурджанадзе.Полный список кандидатов, которых поддержал комитет, выглядит так:Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/04/269201790_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_f2eaaff248634629a97028274de8594c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, политика, парламент грузии, омбудсмен, народный защитник грузии
грузия, новости, политика, парламент грузии, омбудсмен, народный защитник грузии

Комитет по правам человека принял решение по кандидатам в омбудсмены Грузии

19:12 21.11.2022
© photo: Sputnik / StringerПарламент Грузии
Парламент Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 21.11.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Три кандидата приняли решение отказаться от участия в голосовании, и их кандидатуры комитет отказался поддерживать
ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. Комитет по правам человека принял решение поддержать 15 кандидатов из 19 представленных на пост Народного защитника.
Из 19 представленных партиями кандидатов перед комитетом выступили только 18. Один кандидат – Нази Джанезашвили, в знак протеста против участия в конкурсе представителя партии отказалась отвечать на вопросы депутатов.
"Правящая партия приняла решение поддержать всех кандидатов, кто предстал перед парламентом", - пояснил председатель комитета Михаил Сарджвеладзе.
На заседании комитета также выяснилось, что три кандидата приняли решение отказаться от участия в голосовании, и их кандидатуры комитет отказался поддерживать. Единственным кандидатом, кому комитет отказал из-за отказа отвечать на вопросы, стала Нази Джанезашвили.
Таким образом, на заседание будут вынесены 15 кандидатур в Народные защитники.
Народным защитником станет тот кандидат, который получит минимум 90 голосов, но больше своих конкурентов.
Кого именно поддержат партии, пока неизвестно. Как заявил глава комитета, на данном этапе ведутся консультации между партиями.
Кто станет новым Народным защитником Грузии – в парламенте намечены консультации >>
"В данный момент ведутся политические консультации, чтобы выяснить, у кого из кандидатов есть потенциал получить 90 голосов", - сказал Сарджвеладзе.
При этом он отметил, что на данном этапе уже выделились несколько кандидатов, однако их имена глава комитета не уточнил.
Между тем, во время голосования единогласную поддержку и власти и оппозиции получили руководитель НПО "Партнерство за права человека" Анна Абашидзе и заместитель Народного защитника Георгий Бурджанадзе.
Полный список кандидатов, которых поддержал комитет, выглядит так:
руководитель НПО "Партнерство за права человека" Анна Абашидзе;
адвокат адвокатского бюро "Аревадзе, Гонашвили и партнеры" Марика Аревадзе;
заместитель Народного защитника Георгий Бурджанадзе;
руководитель НПО "Инициатива женщин за равноправие" Лела Гаприндашвили;
профессор права и международных отношений Государственного технического университета Софио Деметрашвили;
профессор школы права и политики GIPA (Институт общественных дел Грузии) Тинатин Эрквания;
безработная Евгения Тавадзе;
председатель НПО "Ассоциация молодых правозащитников" Александр Кобаидзе;
председатель районного управления Кварели Союза молодых юристов Леван Кокорашвили;
председатель научно-интеллектуального клуба "Диалог поколений" Нугзар Кохреидзе;
основатель и директор НПО "Институт защиты граждан" Георгий Мариамидзе;
юрист Профсоюзов Грузии Серго Махарадзе;
основатель НПО "Голос народа" Мака Миндиашвили;
исполнительный директор НПО "Центр развития и демократии" Кетеван Чачава;
депутат парламента Яго Хвичия
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0