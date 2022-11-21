Комитет по правам человека принял решение по кандидатам в омбудсмены Грузии
© photo: Sputnik / StringerПарламент Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Три кандидата приняли решение отказаться от участия в голосовании, и их кандидатуры комитет отказался поддерживать
ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. Комитет по правам человека принял решение поддержать 15 кандидатов из 19 представленных на пост Народного защитника.
Из 19 представленных партиями кандидатов перед комитетом выступили только 18. Один кандидат – Нази Джанезашвили, в знак протеста против участия в конкурсе представителя партии отказалась отвечать на вопросы депутатов.
"Правящая партия приняла решение поддержать всех кандидатов, кто предстал перед парламентом", - пояснил председатель комитета Михаил Сарджвеладзе.
На заседании комитета также выяснилось, что три кандидата приняли решение отказаться от участия в голосовании, и их кандидатуры комитет отказался поддерживать. Единственным кандидатом, кому комитет отказал из-за отказа отвечать на вопросы, стала Нази Джанезашвили.
Таким образом, на заседание будут вынесены 15 кандидатур в Народные защитники.
Народным защитником станет тот кандидат, который получит минимум 90 голосов, но больше своих конкурентов.
Кого именно поддержат партии, пока неизвестно. Как заявил глава комитета, на данном этапе ведутся консультации между партиями.
"В данный момент ведутся политические консультации, чтобы выяснить, у кого из кандидатов есть потенциал получить 90 голосов", - сказал Сарджвеладзе.
При этом он отметил, что на данном этапе уже выделились несколько кандидатов, однако их имена глава комитета не уточнил.
Между тем, во время голосования единогласную поддержку и власти и оппозиции получили руководитель НПО "Партнерство за права человека" Анна Абашидзе и заместитель Народного защитника Георгий Бурджанадзе.
Полный список кандидатов, которых поддержал комитет, выглядит так:
руководитель НПО "Партнерство за права человека" Анна Абашидзе;
адвокат адвокатского бюро "Аревадзе, Гонашвили и партнеры" Марика Аревадзе;
заместитель Народного защитника Георгий Бурджанадзе;
руководитель НПО "Инициатива женщин за равноправие" Лела Гаприндашвили;
профессор права и международных отношений Государственного технического университета Софио Деметрашвили;
профессор школы права и политики GIPA (Институт общественных дел Грузии) Тинатин Эрквания;
безработная Евгения Тавадзе;
председатель НПО "Ассоциация молодых правозащитников" Александр Кобаидзе;
председатель районного управления Кварели Союза молодых юристов Леван Кокорашвили;
председатель научно-интеллектуального клуба "Диалог поколений" Нугзар Кохреидзе;
основатель и директор НПО "Институт защиты граждан" Георгий Мариамидзе;
юрист Профсоюзов Грузии Серго Махарадзе;
основатель НПО "Голос народа" Мака Миндиашвили;
исполнительный директор НПО "Центр развития и демократии" Кетеван Чачава;
депутат парламента Яго Хвичия