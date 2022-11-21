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Комитет по правам человека принял решение по кандидатам в омбудсмены Грузии

Комитет по правам человека принял решение по кандидатам в омбудсмены Грузии

Три кандидата приняли решение отказаться от участия в голосовании, и их кандидатуры комитет отказался поддерживать 21.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. Комитет по правам человека принял решение поддержать 15 кандидатов из 19 представленных на пост Народного защитника.Из 19 представленных партиями кандидатов перед комитетом выступили только 18. Один кандидат – Нази Джанезашвили, в знак протеста против участия в конкурсе представителя партии отказалась отвечать на вопросы депутатов.На заседании комитета также выяснилось, что три кандидата приняли решение отказаться от участия в голосовании, и их кандидатуры комитет отказался поддерживать. Единственным кандидатом, кому комитет отказал из-за отказа отвечать на вопросы, стала Нази Джанезашвили.Таким образом, на заседание будут вынесены 15 кандидатур в Народные защитники.Народным защитником станет тот кандидат, который получит минимум 90 голосов, но больше своих конкурентов.Кого именно поддержат партии, пока неизвестно. Как заявил глава комитета, на данном этапе ведутся консультации между партиями.Кто станет новым Народным защитником Грузии – в парламенте намечены консультации >>"В данный момент ведутся политические консультации, чтобы выяснить, у кого из кандидатов есть потенциал получить 90 голосов", - сказал Сарджвеладзе.При этом он отметил, что на данном этапе уже выделились несколько кандидатов, однако их имена глава комитета не уточнил.Между тем, во время голосования единогласную поддержку и власти и оппозиции получили руководитель НПО "Партнерство за права человека" Анна Абашидзе и заместитель Народного защитника Георгий Бурджанадзе.Полный список кандидатов, которых поддержал комитет, выглядит так:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, парламент грузии, омбудсмен, народный защитник грузии