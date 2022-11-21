https://sputnik-georgia.ru/20221121/minyust-gruzii-nameren-zakazat-toksikologicheskoe-issledovanie-saakashvili-272330123.html

Минюст Грузии намерен заказать токсикологическое исследование Саакашвили

Минюст Грузии намерен заказать токсикологическое исследование Саакашвили

Сторонники Саакашвили и его семья требуют освобождения экс-президента по состоянию здоровья 21.11.2022, Sputnik Грузия

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рати брегадзе

михаил саакашвили

министерство юстиции грузии

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ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что в понедельник ведомство свяжется с Национальным бюро экспертизы имени Самхараули, чтобы провести токсикологическую экспертизу экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили и предоставить обществу исчерпывающую информацию.Адвокат Саакашвили Валерий Гелбахиани заявил, что в результате проведенной биопсии в организме экс-президента были обнаружены отравляющие вещества. Мать экс-президента Гиули Аласания упомянула наличие тяжелых металлов, среди которых была ртуть. Обнародовать другие подробности обещали в начале предстоящей недели.Кроме того, Брегадзе призвал воздержаться от распространения непроверенной и необоснованной информации по упомянутому вопросу."Как известно общественности, адвокат осужденного Михаила Саакашвили сделал заявление о возможном отравлении Михаила Саакашвили. Мы призываем всех, кто сообщает подобную информацию, проверить ее и представить соответствующие доказательства", – сказал Брегадзе.Ртуть в крови у Саакашвили: адвокаты предполагают отравление >>Сторонники Саакашвили и его семья требуют освобождения экс-президента по состоянию здоровья, проблемы с которым начались после голодовки, длившейся 50 дней.В воскресенье в Тбилиси у здания канцелярии правительства прошла акция с требованием перевести Саакашвили на лечение за границу. Еще одна акция намечена на 23 ноября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, рати брегадзе, михаил саакашвили, министерство юстиции грузии