https://sputnik-georgia.ru/20221121/pravitelstvo-gruzii-namereno-dogovoritsya-s-investorom-nenskra-ges-272349349.html
Правительство Грузии намерено договориться с инвестором Ненскра ГЭС
Правительство Грузии намерено договориться с инвестором Ненскра ГЭС
Проект не удалось завершить в установленные сроки, так как компания-инвестор не выполнила свои обязательства по разным причинам, заявил министр 21.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-21T20:48+0400
2022-11-21T20:48+0400
2022-11-21T21:04+0400
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ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. Если инвестор проекта строительства гидроэлектростанции "Ненскра" на притоке реки Ингури не выполнит условия правительства, контракт с ним будет расторгнут, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.О строительстве Ненскра ГЭС было объявлено еще 10 лет назад. Когда китайский инвестор провалил проект, спустя два года его передали корейской компании K-Water.По его словам, время поджимает, так как нужно реализовать проект.Министр заявил, что, к сожалению, проект не удалось завершить в установленные сроки. Компания-инвестор не выполнила свои обязательства по разным причинам."В том числе они имеют свои субъективные или объективные причины. Они обвиняют компании-субподрядчиков", - сказал он.Премьер: Ненскра ГЭС важна для экономического прогресса Грузии >>Хотя, по его словам, это ответственность инвестора. Тем не менее, правительство готово поддержать реализацию проекта, если компания готова осуществить проект и получить реальные результаты в новые сроки."И мы дали компании еще один шанс с начала года, начали процесс переговоров, обновили условия. Эти условия изначально были определены конкурсом, но мы видели, что в части тарифной политики государство имело полное право требовать лучшего тарифа на вырабатываемую электроэнергию", - заявил Давиташвили.Давиташвили считает это решение справедливым, так как компания за столько времени не смогла выполнить свои обязательства и нанесла ущерб экономике Грузии нереализованным проектом.Также Давиташвили напомнил о состоявшейся 14 ноября встрече премьера Грузии Ираклия Гарибашвили с исполнительным директором корейской компании K-Water Пак Дже Хеном."Состоялась встреча с премьер-министром, встреч на таком уровне не было, и проблемы, вероятно, были связаны с качеством коммуникации. Мы договорились, что коммуникация будет улучшена", - сказал Давиташвили.На встрече в Администрации правительства премьер обсудил с инвестором важность скорейшего завершения строительства Ненскра ГЭС. По его словам, с учетом национальных интересов страны в строительстве крупных ГЭС важно участие государства.Правительство Грузии изменяет схему содействия инвестициям при строительстве ГЭС >>Общие инвестиции в Ненскра ГЭС мощностью 280 МВт составляют 1 миллиард долларов, а по завершении она должна вырабатывать 1,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. После ее введения в строй Грузия сможет получить гарантированное энергоснабжение в зимнее время, а летом – продавать электроэнергию.О начале строительства Ненскра ГЭС впервые было объявлено в апреле 2012 года, а построить ГЭС должна была китайская компания Sinohydro. Позже китайскую компанию сменила южнокорейская компания K-Water, с которой АО "Партнерский фонд" оформил соответствующий договор в декабре 2014 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, ненскра гэс, энергетика грузии, инвестиции
грузия, новости, экономика, леван давиташвили, ненскра гэс, энергетика грузии, инвестиции
Правительство Грузии намерено договориться с инвестором Ненскра ГЭС
20:48 21.11.2022 (обновлено: 21:04 21.11.2022)
Проект не удалось завершить в установленные сроки, так как компания-инвестор не выполнила свои обязательства по разным причинам, заявил министр
ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. Если инвестор проекта строительства гидроэлектростанции "Ненскра" на притоке реки Ингури не выполнит условия правительства, контракт с ним будет расторгнут, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.
О строительстве Ненскра ГЭС было объявлено еще 10 лет назад. Когда китайский инвестор провалил проект, спустя два года его передали корейской компании K-Water.
"Если компания не выполнит условия, в этом случае мы начнем процесс расторжения договора. Мы настроены продолжать работу и реализовать проект, но важно, чтобы компания была готова… Мы должны договориться до конца года, потому что в следующем году у нас не будет больше времени", — сказал Давиташвили на брифинге после заседания правительства.
По его словам, время поджимает, так как нужно реализовать проект.
Министр заявил, что, к сожалению, проект не удалось завершить в установленные сроки. Компания-инвестор не выполнила свои обязательства по разным причинам.
"В том числе они имеют свои субъективные или объективные причины. Они обвиняют компании-субподрядчиков", - сказал он.
Хотя, по его словам, это ответственность инвестора. Тем не менее, правительство готово поддержать реализацию проекта, если компания готова осуществить проект и получить реальные результаты в новые сроки.
"И мы дали компании еще один шанс с начала года, начали процесс переговоров, обновили условия. Эти условия изначально были определены конкурсом, но мы видели, что в части тарифной политики государство имело полное право требовать лучшего тарифа на вырабатываемую электроэнергию", - заявил Давиташвили.
Давиташвили считает это решение справедливым, так как компания за столько времени не смогла выполнить свои обязательства и нанесла ущерб экономике Грузии нереализованным проектом.
"Я надеюсь, что руководство компании будет готово принять условия, предложенные правительством, и продолжить проект, в основе которого также лежат энергетические интересы Грузии", - сказал министр.
Также Давиташвили напомнил о состоявшейся 14 ноября встрече премьера Грузии Ираклия Гарибашвили с исполнительным директором корейской компании K-Water Пак Дже Хеном.
"Состоялась встреча с премьер-министром, встреч на таком уровне не было, и проблемы, вероятно, были связаны с качеством коммуникации. Мы договорились, что коммуникация будет улучшена", - сказал Давиташвили.
На встрече в Администрации правительства премьер обсудил с инвестором важность скорейшего завершения строительства Ненскра ГЭС. По его словам, с учетом национальных интересов страны в строительстве крупных ГЭС важно участие государства.
Общие инвестиции в Ненскра ГЭС мощностью 280 МВт составляют 1 миллиард долларов, а по завершении она должна вырабатывать 1,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. После ее введения в строй Грузия сможет получить гарантированное энергоснабжение в зимнее время, а летом – продавать электроэнергию.
О начале строительства Ненскра ГЭС впервые было объявлено в апреле 2012 года, а построить ГЭС должна была китайская компания Sinohydro. Позже китайскую компанию сменила южнокорейская компания K-Water, с которой АО "Партнерский фонд" оформил соответствующий договор в декабре 2014 года.