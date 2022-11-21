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Вице-премьер Грузии рассказал, как идет работа над проектом транспортировки газа в Европу
Вице-премьер Грузии рассказал, как идет работа над проектом транспортировки газа в Европу
Министр экономики Грузии отметил особую заинтересованность Европы в альтернативных источниках энергии 21.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-21T17:49+0400
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ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. Первым этапом на пути к осуществлению проекта поставок газа в Европу является оценка соответствующей инфраструктуры на территориях Грузии и Азербайджана, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили на брифинге. Вопрос осуществления энергопроекта с участием Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии обсуждался в ходе визита азербайджанского лидера Ильхама Алиева в Тбилиси. Позже о важности альтернативных источников поставки энергересурсов в Европу заявил в ходе визита в Грузию еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархеи. Энергопроект предусматривает транзит азербайджанского газа по территории Грузии через Черное море в разжиженной форме в Румынию, откуда энергоноситель поступит в Венгрию и другие восточноевропейские страны. По словам министра, после последнего визита Алиева в Грузию был запланирован конкретный рабочий процесс, в рамках которого в понедельник в министерстве экономики прошла соответствующая рабочая встреча. Вархеи: Грузия нужна Европе как надежный энергопоставщик>>"Важно, чтобы сейчас была произведена полная оценка инфраструктуры на территориях Грузии и Азербайджана", - сказал Давиташвили, отметив, что проект не осуществить за день или даже за год, все нужно делать поэтапно.После того, как будет изучена инфраструктура, станет ясно, что можно улучшить и какой нужен бюджет. Уже после этого можно будет говорить о сроках выполнения проекта. "В первую очередь, нужно иметь полную картину, чтобы была оценка, далее сформировался детальный план действий, что поручено рабочим группам. И поэтапно начнем выполнять этот план, в том числе привлекать инвестиции в этом направлении", - сказал Давиташвили. Перспективы Грузии как энергетического моста между Южным Кавказом и Европой>>С грузинской стороны проектом занимается Корпорация нефти и газа, а со стороны Азербайджана подключится государственная нефтяная компания Socar.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, леван давиташвили, ильхам алиев, европа, азербайджан, румыния, socar
Вице-премьер Грузии рассказал, как идет работа над проектом транспортировки газа в Европу
17:49 21.11.2022 (обновлено: 18:02 21.11.2022)
Министр экономики Грузии отметил особую заинтересованность Европы в альтернативных источниках энергии
ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. Первым этапом на пути к осуществлению проекта поставок газа в Европу является оценка соответствующей инфраструктуры на территориях Грузии и Азербайджана, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили на брифинге.
Вопрос осуществления энергопроекта с участием Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии обсуждался в ходе визита азербайджанского лидера Ильхама Алиева в Тбилиси. Позже о важности альтернативных источников поставки энергересурсов в Европу заявил в ходе визита в Грузию еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархеи.
"Исходя из текущих процессов, когда Европа особенно заинтересована в альтернативных источниках поставок газа, когда все говорят о диверсификации энергоснабжения, этот проект получит особую актуальность", - сказал Давиташвили.
Энергопроект предусматривает транзит азербайджанского газа по территории Грузии через Черное море в разжиженной форме в Румынию, откуда энергоноситель поступит в Венгрию и другие восточноевропейские страны.
По словам министра, после последнего визита Алиева в Грузию был запланирован конкретный рабочий процесс, в рамках которого в понедельник в министерстве экономики прошла соответствующая рабочая встреча.
"Важно, чтобы сейчас была произведена полная оценка инфраструктуры на территориях Грузии и Азербайджана", - сказал Давиташвили, отметив, что проект не осуществить за день или даже за год, все нужно делать поэтапно.
После того, как будет изучена инфраструктура, станет ясно, что можно улучшить и какой нужен бюджет. Уже после этого можно будет говорить о сроках выполнения проекта.
"В первую очередь, нужно иметь полную картину, чтобы была оценка, далее сформировался детальный план действий, что поручено рабочим группам. И поэтапно начнем выполнять этот план, в том числе привлекать инвестиции в этом направлении", - сказал Давиташвили.
С грузинской стороны проектом занимается Корпорация нефти и газа, а со стороны Азербайджана подключится государственная нефтяная компания Socar.