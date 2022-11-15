https://sputnik-georgia.ru/20221115/varkhei-gruziya-nuzhna-evrope-kak-nadezhnyy-energopostavschik-272209218.html

Вархеи: Грузия нужна Европе как надежный энергопоставщик

Вархеи: Грузия нужна Европе как надежный энергопоставщик

Еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства находится с визитом в Грузии 15.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Евросоюз заинтересован в прокладке высоковольтной линии электропередачи из Грузии в Европу по дну Черного моря, заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархеи на пресс-конференции в Тбилиси.Если проект будет реализован, кабель мощностью тысячу мегаватт протяженностью 1 195 км соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Еврокомиссар отметил, что на фоне событий вокруг Украины "нам нужны надежные партнеры и союзники, будь то в плане безопасности, будь то в сфере экономики, но важнее всего – в сфере энергетики". При этом он выразил надежду, что появятся новые идеи в направлении энергобезопасности.Перспективы Грузии как энергетического моста между Южным Кавказом и Европой>>"Считаю, что мы сможем ускорить работу касательно глубоководного электрокабеля, и надеюсь, что появятся новые идеи", – заявил Вархеи.Еврокомиссар отметил, что несколько дней назад узнал о том, что в Грузии планируется строительство терминала электроэнергии. Этот терминал, по его словам, предоставит дополнительные возможности для Европы. "Мы заинтересованы в изучении этой возможности", – сказал Вархеи. Вархеи назвал главное условие для получения Грузией статуса кандидата в ЕС>>Вархеи и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили дали совместную пресс-конференцию после переговоров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, ираклий гарибашвили, европа, черное море, тбилиси