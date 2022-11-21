https://sputnik-georgia.ru/20221121/vopreki-mneniyu-minzdrava-parlament-gruzii-za-perenos-antitabachnykh-pravil-272351459.html

Вопреки мнению Минздрава: парламент Грузии за перенос антитабачных правил

Вопреки мнению Минздрава: парламент Грузии за перенос антитабачных правил

Согласно предлагаемым требованиям, все пачки должны быть картонными или бумажными темного цвета, ровными, без декоративных элементов 21.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-21T23:02+0400

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ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. Комитет по правам человека парламента Грузии принял решение поддержать инициативу перенести вступление в силу закона о стандартных пачках до 2024 года.Новые нормы, регулирующие продажу или размещение стандартизированной упаковки табачных изделий в Грузии, вступят в силу с 31 декабря 2022 года.Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" внесли в парламент законопроект о задействовании закона на два года позже – 31 декабря 2024 года.Между тем Минздрав Грузии выступает против переноса задействования нормы. По его мнению, нет никаких оснований, чтобы говорить об отсрочке задействования постановления.Что такое стандарт для пачекСогласно новым стандартам, сигареты на прилавках будут продаваться в пачках, на которых будет название бренда на государственном языке, адрес и телефон производителя, а также страна производства.При этом название бренда не должно превышать шрифт 14, а данные производителя – шрифт 10. Все название должно помещаться на одной строке и будет расположено только в двух местах на всей пачке.Также на пачке будет указание числа сигарет и характеристика "с фильтром" или "без фильтра" на государственном языке.Сигареты с одинаковыми пачками: в Грузии хотят отсрочить нововведение >>Все пачки будут картонными или бумажными темного цвета, ровными без декоративных элементов, фольга внутри пачек будет серебряного цвета, без знаков и не может быть использована как контейнер для сигарет.Сами пачки будут не ниже 64 миллиметров высотой, 40 миллиметров шириной и глубиной не менее 10 миллиметров. В каждой пачке должно быть 20 сигарет.Сигареты будут полностью белыми, без всяческих знаков. При этом на сигаретных пачках больше не будет никаких логотипов, кроме предупреждения о вреде курения.Антитабачное законодательство вступило в силу в Грузии в мае 2017 года и продолжает ужесточаться по сей день.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, общество, новости, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии, антитабачное законодательство, парламент грузии