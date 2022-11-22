https://sputnik-georgia.ru/20221122/besplatnaya-vaktsinatsiya-protiv-virusa-grippa-prodlena-v-gruzii-do-30-noyabrya-272382772.html

Бесплатная вакцинация против вируса гриппа продлена в Грузии до 30 ноября

Бесплатная вакцинация против вируса гриппа продлена в Грузии до 30 ноября

Вакцину против вируса гриппа могут сделать все граждане Грузии в возрасте от 6 месяцев 22.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Сделать прививку против вируса гриппа бесплатно жители Грузии могут до 30 ноября, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.Минздрав уже второй раз переносит дату бесплатной вакцинации. До этого бесплатная вакцинация была объявлена до 15 ноября, далее дату перенесли на 22 ноября, а сейчас она продлена до 30 числа. До этого бесплатно вакцина была доступна лишь для определенной группы лиц.Вакцину против вируса гриппа могут сделать все граждане Грузии в возрасте от 6 месяцев. Любой желающий может сделать прививку в около 400 медучреждениях страны.Гонконгский грипп в Грузии: что говорят эпидемиологи? >>Ознакомиться с медучреждениями, где делают прививку против вируса гриппа, можно по этой ссылке. Вакцинация против вируса гриппа началась в Грузии 21 сентября. В рамках госпрограммы иммунизации ведомство закупило 200 тысяч доз четырехкомпонентной французской вакцины Sanofi Pasteur. Это одна из тех вакцин, которая рекомендована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).Из 200 тысяч доз вакцины сто тысяч уже потрачены.Грузия на пороге пика распространения свиного гриппа, по мнению специалистов пик ожидается в конце декабря. По прогнозам специалистов, количество инфицированных будет больше, чем предыдущих годах. Причиной этого медики называют несколько волн вируса гриппа, который был зафиксирован в этом году.Грузия на пороге эпидемии свиного гриппа – предупреждение медиков >>По словам медиков, вирус гриппа исходя из своих свойств среди других респираторных инфекций является самым опасным и требующим особого внимания. Он длится в течение 3-5 дней, и ему характерны и осложнения. Единственной возможностью защиты от вируса врачи называют вакцинацию.В мае этого года эпидемиологи заявили, что сезон вируса гриппа в Грузии затянулся и при этом обогнал по количеству зараженных коронавирусом. Подобного распространения гриппа с 2008-2009 годов в Грузии не было, отметили специалисты.В период пандемии коронавируса динамика распространения респираторных вирусов видоизменилась. В 2020 году гриппа практические не было, поскольку коронавирус притеснил его, соответственно, он меньше беспокоил население. В 2021 году данная динамика продолжилась, однако в этом году ситуация изменилась.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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