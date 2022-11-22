https://sputnik-georgia.ru/20221122/gruzinskiy-professor-rasskazala-o-simptomakh-gonkongskogo-virusa-272365232.html

Грузинский профессор рассказала о симптомах гонконгского вируса

Грузинский профессор рассказала о симптомах гонконгского вируса

Гонконгский вирус, в сравнении с другими респираторными инфекциями, протекает более тяжело 22.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Боль в мышцах, температура, чихание, выделения из носа – о симптомах т. н. гонконгского вируса, который сегодня распространен в Грузии, рассказала профессор, доктор медицинских наук Мака Булеишвили.Гонконгский вирус, в сравнении с другими респираторными инфекциями, протекает более тяжело, особенно среди детей, и довольно долго длится.Ранее замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила, что на данный момент в стране больше всего распространены риновирус и респираторный вирус.По ее словам, согласно данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, циркуляция сезонных вирусов не отличается от предыдущих лет.Вирус гриппа типа H3N2 встречается только среди 5% пациентов, а H2N2 – в 2% случаев. При этом в Минздраве опровергли распространившуюся информацию о якобы масштабной циркуляции так называемого гонконгского вируса.Эпидемия гонконгского вируса была зафиксирована в 1968 году. После этого его массового распространения в мире зафиксировано не было, отметили в Минздраве Грузии и добавили, что повода для тревоги нет.Что касается рекомендаций и превенции, то они остаются прежними – гигиена рук и социальная дистанция. При этом Габуния призывает родителей не отпускать в школу и сады заболевших детей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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