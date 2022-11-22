https://sputnik-georgia.ru/20221122/gruzinskiy-professor-rasskazala-o-simptomakh-gonkongskogo-virusa-272365232.html
Грузинский профессор рассказала о симптомах гонконгского вируса
Грузинский профессор рассказала о симптомах гонконгского вируса
Гонконгский вирус, в сравнении с другими респираторными инфекциями, протекает более тяжело 22.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-22T13:33+0400
2022-11-22T13:33+0400
2022-11-22T13:33+0400
грипп
грипп атакует грузию
вторая волна гриппа
новости
общество
грузия
мака булеишвили
минздрав
минздрав грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24797/60/247976097_0:0:2877:1618_1920x0_80_0_0_26cf862977901900af570966c5caa1db.jpg
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Боль в мышцах, температура, чихание, выделения из носа – о симптомах т. н. гонконгского вируса, который сегодня распространен в Грузии, рассказала профессор, доктор медицинских наук Мака Булеишвили.Гонконгский вирус, в сравнении с другими респираторными инфекциями, протекает более тяжело, особенно среди детей, и довольно долго длится.Ранее замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила, что на данный момент в стране больше всего распространены риновирус и респираторный вирус.По ее словам, согласно данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, циркуляция сезонных вирусов не отличается от предыдущих лет.Вирус гриппа типа H3N2 встречается только среди 5% пациентов, а H2N2 – в 2% случаев. При этом в Минздраве опровергли распространившуюся информацию о якобы масштабной циркуляции так называемого гонконгского вируса.Эпидемия гонконгского вируса была зафиксирована в 1968 году. После этого его массового распространения в мире зафиксировано не было, отметили в Минздраве Грузии и добавили, что повода для тревоги нет.Что касается рекомендаций и превенции, то они остаются прежними – гигиена рук и социальная дистанция. При этом Габуния призывает родителей не отпускать в школу и сады заболевших детей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
https://sputnik-georgia.ru/20221119/gonkongskiy-gripp-v-gruzii-chto-govoryat-epidemiologi-272305485.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24797/60/247976097_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_6dc258fe7fec52eb580491d0fbfe5631.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грипп, грипп атакует грузию, вторая волна гриппа, новости, общество, грузия, мака булеишвили, минздрав, минздрав грузии
грипп, грипп атакует грузию, вторая волна гриппа, новости, общество, грузия, мака булеишвили, минздрав, минздрав грузии
Грузинский профессор рассказала о симптомах гонконгского вируса
Гонконгский вирус, в сравнении с другими респираторными инфекциями, протекает более тяжело
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Боль в мышцах, температура, чихание, выделения из носа – о симптомах т. н. гонконгского вируса, который сегодня распространен в Грузии, рассказала профессор, доктор медицинских наук Мака Булеишвили.
Гонконгский вирус, в сравнении с другими респираторными инфекциями, протекает более тяжело, особенно среди детей, и довольно долго длится.
"Выражена длительность температуры, боль в мышцах, выделения из носа, чихание… Пик распространения вирусных инфекций развивается сейчас и продолжится в декабре-январе", – сказала Булеишвили в эфире телекомпании "Рустави 2".
Ранее замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила, что на данный момент в стране больше всего распространены риновирус и респираторный вирус.
По ее словам, согласно данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, циркуляция сезонных вирусов не отличается от предыдущих лет.
Вирус гриппа типа H3N2 встречается только среди 5% пациентов, а H2N2 – в 2% случаев. При этом в Минздраве опровергли распространившуюся информацию о якобы масштабной циркуляции так называемого гонконгского вируса.
Эпидемия гонконгского вируса была зафиксирована в 1968 году. После этого его массового распространения в мире зафиксировано не было, отметили в Минздраве Грузии и добавили, что повода для тревоги нет.
Что касается рекомендаций и превенции, то они остаются прежними – гигиена рук и социальная дистанция. При этом Габуния призывает родителей не отпускать в школу и сады заболевших детей.