https://sputnik-georgia.ru/20221123/minzdrav-gruzii-nachinaet-reformu-reanimatsionnykh-otdeleniy-klinik-272384866.html

Минздрав Грузии начинает реформу реанимационных отделений клиник

Минздрав Грузии начинает реформу реанимационных отделений клиник

Стандарт обязывает больницы соответствующе обустраивать инфраструктуру реанимационного отделения 23.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-23T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. По решению Минздрава Грузии с 1 сентября 2023 года будут задействованы так называемые условия разрешения реанимационного обслуживания, сообщает пресс-служба ведомства.Главная цель изменения - обеспечить высокое качество обслуживания и услуг здравоохранения.Все клиники с реанимационным отделением будут обязаны отвечать всем условиям разрешения реанимационного обслуживания Минздрава до 1 сентября 2023 года.Несколько клиник Грузии покинули госпрограмму всеобщего здравоохранения >>Стандарт обязывает больницы соответствующе обустраивать инфраструктуру реанимационного отделения, оснастить его вплоть до лабораторных и диагностических исследований, иметь возможность проведения специальных оперативных процедур, обеспечивать качество обслуживания, следить за количеством и образованием медперсонала.Без выполнения условий разрешения у клиник не будет право принимать пациентов в реанимационном отделении.Как оценивают клиники Тбилиси новую модель финансирования >>Представители Минздрава уже ознакомили с реформой руководителей клиник, врачей и других членов отрасли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии