https://sputnik-georgia.ru/20221101/kak-otsenivayut-kliniki-tbilisi-novuyu-model-finansirovaniya-271850088.html
Как оценивают клиники Тбилиси новую модель финансирования
Как оценивают клиники Тбилиси новую модель финансирования
Грузия использовала латвийский метод, который больше всего подходит к грузинской системе здравоохранения 01.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-01T20:27+0400
2022-11-01T20:27+0400
2022-11-01T20:41+0400
грузия
новости
общество
республиканская больница
здравоохранение в грузии
министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. У ведущих медучреждений Грузии хорошие ожидания в связи с реформирование системы госфинансирования лечения в стационаре, согласно которой тарифы на одни и те же услуги будут одинаковыми во всех клиниках, заявил гендиректор сети клиник "Аверси" Дмитрий Джорбенадзе.Новшество вступило в силу с 1 ноября. По новой системе будут высчитаны базисные тарифы на лечение, начиная с поступления пациента в стационар вплоть до его выписки. Речь идет о так называемой системе DRG, распространенной во многих странах мира. Минздрав таким образом решил искоренить практику VIP услуг за дополнительную сумму.По его словам, это очень современный и правильный метод финансирования, который внедрен во многих странах мира, где сектор здравоохранения хорошо развит."Исходя из этого, у нас тоже очень хорошие ожидания", - отметил Джорбенадзе.Клинический директор Республиканской больницы Владимир Папава заявил, что клиника работает в активном режиме для того, чтобы внедрить новую модель финансирования. По его словам, в их клинике данная модель будет в основном касаться хирургического профиля.Вступила в силу новая модель финансирования медуслуг в Грузии >>Как отметил Папава, кадры уже переподготовлены и в связи с финансированием каких-либо помех не будет.По словам заместителя министра здравоохранения Илии Гудушаури, новая модель принципиально меняет отношения между Минздравом и клиниками в рамках всеобщего здравоохранения."DRG означает в соответствии с диагнозом и по определенному профилю пациента – возраст, диагноз, хронические заболевания и так далее. Этот принцип группирует диагнозы по определенным характеристикам и во всех клиниках, включенных в программу всеобщего здравоохранения, для пациентов цена будет одна и та же", - заявил Гудушаури.Минздрав Грузии запретил VIP-услуги в больницах >>Система DRG в переводе с английского означает "диагностически связанные группы". Под DRG подразумевается система ценообразования для стационарных медицинских услуг, выражаемая определенной, фиксированной суммой за отдельный случай лечения.Если до этого в Грузии клиники предлагали разные цены, к слову, на операцию аппендицита, то с внедрением новой системы во всех больницах будет одна цена.Минздрав будет строго контролировать процесс внедрения новой системы, и у клиник не будет финансовой мотивации требовать дополнительные суммы от пациентов. Были случаи, когда с целью дополнительной прибыли пациенту оказывали намного больше медсервисов, чем он в этом реально нуждался.Азарашвили пояснил, почему Грузия не перешла на новый метод финансирования клиник с осени >>В течение двух месяцев Минздрав Грузии будет пристально следить за процессом вместе с клиниками.Грузия использовала латвийский метод, который больше всего подходит к грузинской системе здравоохранения.Ранее министр здравоохранения Зураб Азарашвили заявил, что ежегодно государство тратит на программу всеобщего здравоохранения около 900 миллионов лари (326,7 тысячи долларов). По его словам, это довольно большое финансирование и его должны ощущать все граждане.Каким стандартам должны соответствовать клиники Грузии – ответ главы Минздрава >>На первом этапе новая модель финансирования не распространится на следующие медсервисы: плановая и неотложная амбулатория, интенсивный уход и лечение неонатального возраста, лечение врожденного порока сердца, роды и кесарево сечение, химиотерапия и гормонотерапия, лучевая терапия и связанные с ней обследования и медикаменты, комбустиология (ожоговая медицина – ред.), тромбэктомия и тромболизис в случае инсульта.При применении этой системы цена услуги зависит от того, к какой диагностической группе должен относиться пациент – с учетом его диагноза, возраста и ряда других критериев. Министр считает, что внедрение новой системы сформирует справедливый и адекватный тариф.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, республиканская больница, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии
грузия, новости, общество, республиканская больница, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии
Как оценивают клиники Тбилиси новую модель финансирования
20:27 01.11.2022 (обновлено: 20:41 01.11.2022)
Грузия использовала латвийский метод, который больше всего подходит к грузинской системе здравоохранения
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. У ведущих медучреждений Грузии хорошие ожидания в связи с реформирование системы госфинансирования лечения в стационаре, согласно которой тарифы на одни и те же услуги будут одинаковыми во всех клиниках, заявил гендиректор сети клиник "Аверси" Дмитрий Джорбенадзе.
Новшество вступило в силу с 1 ноября. По новой системе будут высчитаны базисные тарифы на лечение, начиная с поступления пациента в стационар вплоть до его выписки. Речь идет о так называемой системе DRG, распространенной во многих странах мира. Минздрав таким образом решил искоренить практику VIP услуг за дополнительную сумму.
"Времени было полностью достаточно для того, чтобы подготовиться к процессу. Особенность DRG заключается в том, что в процессе лечения происходит формирование целого ряда цен, когда все диагнозы полностью известны, в том числе и морфологический. Поэтому целый ряд вопросов еще больше будут уточнены в процессе работы", - заявил Джорбенадзе в эфире телекомпании "Имеди" .
По его словам, это очень современный и правильный метод финансирования, который внедрен во многих странах мира, где сектор здравоохранения хорошо развит.
"Исходя из этого, у нас тоже очень хорошие ожидания", - отметил Джорбенадзе.
Клинический директор Республиканской больницы Владимир Папава заявил, что клиника работает в активном режиме для того, чтобы внедрить новую модель финансирования. По его словам, в их клинике данная модель будет в основном касаться хирургического профиля.
Как отметил Папава, кадры уже переподготовлены и в связи с финансированием каких-либо помех не будет.
По словам заместителя министра здравоохранения Илии Гудушаури, новая модель принципиально меняет отношения между Минздравом и клиниками в рамках всеобщего здравоохранения.
"DRG означает в соответствии с диагнозом и по определенному профилю пациента – возраст, диагноз, хронические заболевания и так далее. Этот принцип группирует диагнозы по определенным характеристикам и во всех клиниках, включенных в программу всеобщего здравоохранения, для пациентов цена будет одна и та же", - заявил Гудушаури.
Система DRG в переводе с английского означает "диагностически связанные группы". Под DRG подразумевается система ценообразования для стационарных медицинских услуг, выражаемая определенной, фиксированной суммой за отдельный случай лечения.
Если до этого в Грузии клиники предлагали разные цены, к слову, на операцию аппендицита, то с внедрением новой системы во всех больницах будет одна цена.
Минздрав будет строго контролировать процесс внедрения новой системы, и у клиник не будет финансовой мотивации требовать дополнительные суммы от пациентов. Были случаи, когда с целью дополнительной прибыли пациенту оказывали намного больше медсервисов, чем он в этом реально нуждался.
В течение двух месяцев Минздрав Грузии будет пристально следить за процессом вместе с клиниками.
Грузия использовала латвийский метод, который больше всего подходит к грузинской системе здравоохранения.
Ранее министр здравоохранения Зураб Азарашвили заявил, что ежегодно государство тратит на программу всеобщего здравоохранения около 900 миллионов лари (326,7 тысячи долларов). По его словам, это довольно большое финансирование и его должны ощущать все граждане.
На первом этапе новая модель финансирования не распространится на следующие медсервисы: плановая и неотложная амбулатория, интенсивный уход и лечение неонатального возраста, лечение врожденного порока сердца, роды и кесарево сечение, химиотерапия и гормонотерапия, лучевая терапия и связанные с ней обследования и медикаменты, комбустиология (ожоговая медицина – ред.), тромбэктомия и тромболизис в случае инсульта.
При применении этой системы цена услуги зависит от того, к какой диагностической группе должен относиться пациент – с учетом его диагноза, возраста и ряда других критериев. Министр считает, что внедрение новой системы сформирует справедливый и адекватный тариф.