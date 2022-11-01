https://sputnik-georgia.ru/20221101/kak-otsenivayut-kliniki-tbilisi-novuyu-model-finansirovaniya-271850088.html

Как оценивают клиники Тбилиси новую модель финансирования

Как оценивают клиники Тбилиси новую модель финансирования

Грузия использовала латвийский метод, который больше всего подходит к грузинской системе здравоохранения 01.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-01T20:27+0400

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грузия

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министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. У ведущих медучреждений Грузии хорошие ожидания в связи с реформирование системы госфинансирования лечения в стационаре, согласно которой тарифы на одни и те же услуги будут одинаковыми во всех клиниках, заявил гендиректор сети клиник "Аверси" Дмитрий Джорбенадзе.Новшество вступило в силу с 1 ноября. По новой системе будут высчитаны базисные тарифы на лечение, начиная с поступления пациента в стационар вплоть до его выписки. Речь идет о так называемой системе DRG, распространенной во многих странах мира. Минздрав таким образом решил искоренить практику VIP услуг за дополнительную сумму.По его словам, это очень современный и правильный метод финансирования, который внедрен во многих странах мира, где сектор здравоохранения хорошо развит."Исходя из этого, у нас тоже очень хорошие ожидания", - отметил Джорбенадзе.Клинический директор Республиканской больницы Владимир Папава заявил, что клиника работает в активном режиме для того, чтобы внедрить новую модель финансирования. По его словам, в их клинике данная модель будет в основном касаться хирургического профиля.Вступила в силу новая модель финансирования медуслуг в Грузии >>Как отметил Папава, кадры уже переподготовлены и в связи с финансированием каких-либо помех не будет.По словам заместителя министра здравоохранения Илии Гудушаури, новая модель принципиально меняет отношения между Минздравом и клиниками в рамках всеобщего здравоохранения."DRG означает в соответствии с диагнозом и по определенному профилю пациента – возраст, диагноз, хронические заболевания и так далее. Этот принцип группирует диагнозы по определенным характеристикам и во всех клиниках, включенных в программу всеобщего здравоохранения, для пациентов цена будет одна и та же", - заявил Гудушаури.Минздрав Грузии запретил VIP-услуги в больницах >>Система DRG в переводе с английского означает "диагностически связанные группы". Под DRG подразумевается система ценообразования для стационарных медицинских услуг, выражаемая определенной, фиксированной суммой за отдельный случай лечения.Если до этого в Грузии клиники предлагали разные цены, к слову, на операцию аппендицита, то с внедрением новой системы во всех больницах будет одна цена.Минздрав будет строго контролировать процесс внедрения новой системы, и у клиник не будет финансовой мотивации требовать дополнительные суммы от пациентов. Были случаи, когда с целью дополнительной прибыли пациенту оказывали намного больше медсервисов, чем он в этом реально нуждался.Азарашвили пояснил, почему Грузия не перешла на новый метод финансирования клиник с осени >>В течение двух месяцев Минздрав Грузии будет пристально следить за процессом вместе с клиниками.Грузия использовала латвийский метод, который больше всего подходит к грузинской системе здравоохранения.Ранее министр здравоохранения Зураб Азарашвили заявил, что ежегодно государство тратит на программу всеобщего здравоохранения около 900 миллионов лари (326,7 тысячи долларов). По его словам, это довольно большое финансирование и его должны ощущать все граждане.Каким стандартам должны соответствовать клиники Грузии – ответ главы Минздрава >>На первом этапе новая модель финансирования не распространится на следующие медсервисы: плановая и неотложная амбулатория, интенсивный уход и лечение неонатального возраста, лечение врожденного порока сердца, роды и кесарево сечение, химиотерапия и гормонотерапия, лучевая терапия и связанные с ней обследования и медикаменты, комбустиология (ожоговая медицина – ред.), тромбэктомия и тромболизис в случае инсульта.При применении этой системы цена услуги зависит от того, к какой диагностической группе должен относиться пациент – с учетом его диагноза, возраста и ряда других критериев. Министр считает, что внедрение новой системы сформирует справедливый и адекватный тариф.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, республиканская больница, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии