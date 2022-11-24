https://sputnik-georgia.ru/20221124/gruziya-rasskazala-ob-uspekhakh-v-turizme-vo-vsemirnoy-turisticheskoy-organizatsii-272451522.html

Замминистра рассказала об успехах Грузии на мероприятии Всемирной туристской организации

Замминистра рассказала об успехах Грузии на мероприятии Всемирной туристской организации

Заседание Исполнительного совета UNWTO – это прекрасная возможность поговорить о прогрессе, достигнутом странами-членами за последний период, заявила... 24.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-24T23:53+0400

2022-11-24T23:53+0400

2022-11-25T00:11+0400

грузия

новости

туризм

мариам квривишвили

зураб пололикашвили

всемирная туристская организация

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Нынешняя статистика восстановления доходов Грузии от туризма дает основания полагать, что в 2022 году они превысят 3 миллиарда долларов, заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили в ходе выступления на 117-й сессии Исполнительного совета Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).Мероприятие проходит в Марокко, на нем обсуждаются ключевые вопросы и самые актуальные темы международной повестки дня путешествий и туризма. Как отметила Квривишвили, после пандемии Грузия смогла восстановить 100% доходов от туризма.Заместитель министра также отметила, что заседание Исполнительного совета UNWTO – это прекрасная возможность поговорить о прогрессе, достигнутом странами-членами за последний период.По ее словам, постоянная поддержка генерального секретаря организации Зураба Пололикашвили и коллектива организации, новые инициативы и программы оказали непосредственное влияние на восстановление туризма в международном масштабе.Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб туристической индустрии страны. Туризм начал возрождаться уже в 2021 году – с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные.Нацбанк Грузии: доходы Грузии от туризма приблизились к 3 млрд долларов >>По статистике, число визитов международных путешественников в Грузию в январе-октябре 2022 года выросло на 188,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За десять месяцев страна приняла 4,4 миллиона международных визитеров, восстановив показатели 2019 года на 54,8%.Доходы Грузии от международных путешественников за десять месяцев 2022 года составили 2,8 миллиарда долларов, что на 184,4% больше, чем в январе-октябре 2021 года. Кроме того, доходы превысили и показатели 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.Число приехавших из России в Грузию выросло в пять раз >>В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, туризм, мариам квривишвили, зураб пололикашвили, всемирная туристская организация