https://sputnik-georgia.ru/20221124/muzhchina-podzheg-byvshuyu-zhenu-v-supermarkete-na-zapade-gruzii-272451339.html

Мужчина поджег бывшую жену в супермаркете на Западе Грузии

Мужчина поджег бывшую жену в супермаркете на Западе Грузии

Во время инцидента, пострадал сам злоумышленник, хотя и успел выйти наружу 24.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-24T23:29+0400

2022-11-24T23:29+0400

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Мужчина облил бывшую супругу бензином и поджог в супермаркете "Магнит" в муниципалитете Терджола (регион Имерети).По информации телеканала "Рустави 2", в результате произошедшего, женщина скончалась, а мужчина получил повреждения.Сообщается, что бывший муж поджег ее из мести. На мужчину был выписан ограничительный орден из-за конфликта в прошлом.Ситуация с насилием над женщинами в Грузии – Сакстат начал исследование >>Он явился в магазин, где его бывшая супруга работала менеджером, и предположительно, кинул в нее бутылку с горючим, заперев ее в помещении.Во время инцидента, пострадал и сам злоумышленник, хотя и успел выйти наружу. Женщина скончалась на месте.Генпрокурор Грузии призвал общество к борьбе с насилием над женщинами >>По распространенной информации, больше никто в результате инцидента не пострадал.Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах члена семьи совершенное с особой жестокостью", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 16 до 20 лет лишения свободы, либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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