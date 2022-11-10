https://sputnik-georgia.ru/20221110/situatsiya-s-nasiliem-nad-zhenschinami-v-gruzii--sakstat-nachal-issledovanie-272093321.html
Ситуация с насилием над женщинами в Грузии – Сакстат начал исследование
Ситуация с насилием над женщинами в Грузии – Сакстат начал исследование
До конца ноября по всей стране будут опрошены 4,4 тысячи респондентов, из которых 75% женщины 10.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-10T19:05+0400
2022-11-10T19:05+0400
2022-11-10T19:05+0400
грузия
новости
общество
национальная служба статистики грузии "сакстат"
семейное насилие
исследование
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Опрос респондентов в рамках национального исследования насилия в отношении женщин продлится до 30 ноября, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".По информации ведомства, в этот период по всей стране будут опрошены 4,4 тысячи респондентов, 75% (3,3 тысячи) из которых женщины.Целью опроса является сбор информации от женщин и мужчин в возрасте 15-69 лет по таким вопросам, как финансовое положение и аспекты, связанные с работой, здоровье, насилие со стороны супруга/партнера и не партнера, травмы, связанные с насилием, влияние насилия, обращение за помощью, сексуальные домогательства, преследование, социальные нормы и взгляды, говорится в сообщении.Генпрокурор Грузии призвал общество к борьбе с насилием над женщинами >>Опрос среди населения проводит специально подготовленная группа людей из 90 человек.В ходе широкомасштабного тренинга интервьюеры подробно узнали о методологии опроса, инструкциях по заполнению анкет и различных вопросах, связанных с полевыми процедурами.Результаты опроса будут загружаться с помощью планшетов, и итоговые результаты исследования будут обнародованы в 2023 году.Сколько женщин стали жертвами семейного насилия в Грузии - последние данные >>Исследование "Сакстат" проводит при финансовой и технической поддержке Женской организации ООН (UN WOMEN), как и в 2017 году.Фемицид как главный вызовФемицид в Грузии остается серьезным вызовом на протяжении многих лет.Прокуратура Грузии при поддержке США и женской организации ООН (UN Women) начала масштабную информационную кампанию против фемицида. Главной целью является повышение сознания общества в вопросе семейного насилия, насилия в отношении женщин и предотвращение фемицида.В период с 2014 по 2022 год включительно в Грузии были убиты 186 женщин и предпринято 129 попыток убийства женщин. По данным прокуратуры, пик фемицида пришелся на 2014 год, когда жертвами за год стали 33 женщины.Сколько женщин убили в Грузии за последние девять лет >>После ужесточения законодательства число убийств женщин стало снижаться, однако пандемия коронавируса и карантин спровоцировали новый всплеск убийств.По данным ведомства, в 2022 году было убито 22 женщины, в 2021 – 18, а за восемь месяцев 2022 года – 13. При этом, по версии прокуратуры, только половину всех женщин убивают члены семьи.С 2014 года семейное насилие вынесено в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела. Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств женщин на почве семейных конфликтов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, национальная служба статистики грузии "сакстат", семейное насилие, исследование
грузия, новости, общество, национальная служба статистики грузии "сакстат", семейное насилие, исследование
Ситуация с насилием над женщинами в Грузии – Сакстат начал исследование
До конца ноября по всей стране будут опрошены 4,4 тысячи респондентов, из которых 75% женщины
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Опрос респондентов в рамках национального исследования насилия в отношении женщин продлится до 30 ноября, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По информации ведомства, в этот период по всей стране будут опрошены 4,4 тысячи респондентов, 75% (3,3 тысячи) из которых женщины.
Целью опроса является сбор информации от женщин и мужчин в возрасте 15-69 лет по таким вопросам, как финансовое положение и аспекты, связанные с работой, здоровье, насилие со стороны супруга/партнера и не партнера, травмы, связанные с насилием, влияние насилия, обращение за помощью, сексуальные домогательства, преследование, социальные нормы и взгляды, говорится в сообщении
.
Опрос среди населения проводит специально подготовленная группа людей из 90 человек.
В ходе широкомасштабного тренинга интервьюеры подробно узнали о методологии опроса, инструкциях по заполнению анкет и различных вопросах, связанных с полевыми процедурами.
Результаты опроса будут загружаться с помощью планшетов, и итоговые результаты исследования будут обнародованы в 2023 году.
Исследование "Сакстат" проводит при финансовой и технической поддержке Женской организации ООН (UN WOMEN), как и в 2017 году.
Фемицид как главный вызов
Фемицид в Грузии остается серьезным вызовом на протяжении многих лет.
Прокуратура Грузии при поддержке США и женской организации ООН (UN Women) начала масштабную информационную кампанию против фемицида. Главной целью является повышение сознания общества в вопросе семейного насилия, насилия в отношении женщин и предотвращение фемицида.
В период с 2014 по 2022 год включительно в Грузии были убиты 186 женщин и предпринято 129 попыток убийства женщин. По данным прокуратуры, пик фемицида пришелся на 2014 год, когда жертвами за год стали 33 женщины.
После ужесточения законодательства число убийств женщин стало снижаться, однако пандемия коронавируса и карантин спровоцировали новый всплеск убийств.
По данным ведомства, в 2022 году было убито 22 женщины, в 2021 – 18, а за восемь месяцев 2022 года – 13. При этом, по версии прокуратуры, только половину всех женщин убивают члены семьи.
С 2014 года семейное насилие вынесено в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела. Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств женщин на почве семейных конфликтов.