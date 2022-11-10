https://sputnik-georgia.ru/20221110/situatsiya-s-nasiliem-nad-zhenschinami-v-gruzii--sakstat-nachal-issledovanie-272093321.html

Ситуация с насилием над женщинами в Грузии – Сакстат начал исследование

Ситуация с насилием над женщинами в Грузии – Сакстат начал исследование

До конца ноября по всей стране будут опрошены 4,4 тысячи респондентов, из которых 75% женщины 10.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-10T19:05+0400

2022-11-10T19:05+0400

2022-11-10T19:05+0400

грузия

новости

общество

национальная служба статистики грузии "сакстат"

семейное насилие

исследование

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Опрос респондентов в рамках национального исследования насилия в отношении женщин продлится до 30 ноября, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".По информации ведомства, в этот период по всей стране будут опрошены 4,4 тысячи респондентов, 75% (3,3 тысячи) из которых женщины.Целью опроса является сбор информации от женщин и мужчин в возрасте 15-69 лет по таким вопросам, как финансовое положение и аспекты, связанные с работой, здоровье, насилие со стороны супруга/партнера и не партнера, травмы, связанные с насилием, влияние насилия, обращение за помощью, сексуальные домогательства, преследование, социальные нормы и взгляды, говорится в сообщении.Генпрокурор Грузии призвал общество к борьбе с насилием над женщинами >>Опрос среди населения проводит специально подготовленная группа людей из 90 человек.В ходе широкомасштабного тренинга интервьюеры подробно узнали о методологии опроса, инструкциях по заполнению анкет и различных вопросах, связанных с полевыми процедурами.Результаты опроса будут загружаться с помощью планшетов, и итоговые результаты исследования будут обнародованы в 2023 году.Сколько женщин стали жертвами семейного насилия в Грузии - последние данные >>Исследование "Сакстат" проводит при финансовой и технической поддержке Женской организации ООН (UN WOMEN), как и в 2017 году.Фемицид как главный вызовФемицид в Грузии остается серьезным вызовом на протяжении многих лет.Прокуратура Грузии при поддержке США и женской организации ООН (UN Women) начала масштабную информационную кампанию против фемицида. Главной целью является повышение сознания общества в вопросе семейного насилия, насилия в отношении женщин и предотвращение фемицида.В период с 2014 по 2022 год включительно в Грузии были убиты 186 женщин и предпринято 129 попыток убийства женщин. По данным прокуратуры, пик фемицида пришелся на 2014 год, когда жертвами за год стали 33 женщины.Сколько женщин убили в Грузии за последние девять лет >>После ужесточения законодательства число убийств женщин стало снижаться, однако пандемия коронавируса и карантин спровоцировали новый всплеск убийств.По данным ведомства, в 2022 году было убито 22 женщины, в 2021 – 18, а за восемь месяцев 2022 года – 13. При этом, по версии прокуратуры, только половину всех женщин убивают члены семьи.С 2014 года семейное насилие вынесено в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела. Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств женщин на почве семейных конфликтов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, национальная служба статистики грузии "сакстат", семейное насилие, исследование