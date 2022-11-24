https://sputnik-georgia.ru/20221124/reshenie-prinimaet-sud-minyust-gruzii-ob-otsrochke-nakazaniya-saakashvili-272449476.html

Решение принимает суд: Минюст Грузии об отсрочке наказания Саакашвили

Решение принимает суд: Минюст Грузии об отсрочке наказания Саакашвили

Ранее президент Грузии заявила, что суд должен принять достойное решение в связи с состоянием здоровья Саакашвили в том случае, если будет соответствующее... 24.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-24T21:57+0400

2022-11-24T21:57+0400

2022-11-24T21:57+0400

грузия

новости

общество

михаил саакашвили

саломе зурабишвили

министерство юстиции грузии

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ТБИЛИСИ, 24 ноя – Sputnik. Решение по поводу отсрочки наказания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили принимает суд, а министерство юстиции - подчиняется, заявил заместитель главы Минюста Грузии Бека Дзамашвили.Ранее адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзде обратился к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой о встрече. Защитник интересов настаивает на необходимости отсрочки наказания для Саакашвили по состоянию здоровья. Проблемы со здоровьем Саакашвили начались после голодовки, длившейся 50 дней, с 12 мая экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди".Ранее Зурабишвили заявила, что суд должен принять достойное решение в связи с состоянием здоровья Саакашвили в том случае, если будет соответствующее заключение экспертов.По словам президента, уголовные дела против Саакашвили находятся на рассмотрении, поэтому она не может его помиловать. Из пяти дел против Саакашвили приговор вынесен только по двум. Остальные три дела все еще рассматривает первая инстанция суда.О том, что Саакашвили в тяжелом состоянии и в срочном порядке нуждается в переводе за границу для диагностики и дальнейшего лечения, ранее заявила руководитель психо-реабилитационного центра для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" Мариам Джишкариани. По ее словам, уже месяцы не удается правильное диагностирование и лечение-реабилитация экс-президента.Суд должен принять достойное решение по делу Саакашвили – президент >>По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Помимо дела о незаконном пересечении границы (за него Саакашвили грозит от трех до пяти лет), Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года."Спекуляции неуместны" – Саакашвили о его возможном отравлении>>Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, михаил саакашвили, саломе зурабишвили , министерство юстиции грузии