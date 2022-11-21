https://sputnik-georgia.ru/20221121/spekulyatsii-neumestny---saakashvili-o-ego-vozmozhnom-otravlenii-272337967.html

"Спекуляции неуместны" – Саакашвили о его возможном отравлении

"Спекуляции неуместны" – Саакашвили о его возможном отравлении

Токсикологическую экспертизу проведет Национальное бюро экспертизы имени Самхараули 21.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-21T13:43+0400

2022-11-21T13:43+0400

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ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал спекуляциями заявления о его возможном отравлении.Ранее адвокат Саакашвили Валерий Гелбахиани заявил, что в результате проведенной биопсии в организме экс-президента были обнаружены отравляющие вещества. В свою очередь мать экс-президента Гиули Аласания упомянула наличие тяжелых металлов, среди которых была ртуть.При этом экс-президент поблагодарил врачей за поддержку."Я очень ценю их профессиональную поддержку. Мое здоровье действительно ухудшается, и оно особенно ухудшилось за последние два месяца. Врачи "Вивамеди" не прекращают попыток. Важно доверять специалистам и не нужно чрезмерно политизировать этот вопрос", – отметил Саакашвили.Минюст Грузии намерен заказать токсикологическое исследование Саакашвили>>Клинический директор "Вивамеди", где лечится экс-президент, Зураб Чхаидзе заявил, что не знает, кто распространил информацию о возможном отравлении Саакашвили. По его словам, клиника сделает заявление лишь после получения результатов последних токсикологических исследований.Директор "Вивамеди" отметил, что клиника делает все возможное для улучшения состояния здоровья Саакашвили.Накануне министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что в понедельник ведомство свяжется с Национальным бюро экспертизы имени Самхараули, чтобы провести токсикологическую экспертизу.Сторонники Саакашвили и его семья требуют освобождения экс-президента по состоянию здоровья, проблемы с которым начались после голодовки, длившейся 50 дней. С 12 мая Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди".О том, что Саакашвили в тяжелом состоянии и в срочном порядке нуждается в переводе за границу для диагностики и дальнейшего лечения, ранее заявила руководитель психо-реабилитационного центра для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" Мариам Джишкариани. По ее словам, уже месяцы не удается правильное диагностирование и лечение-реабилитация экс-президента.Директор клиники "Вивамеди" призвала адвокатов обнародовать диагноз Саакашвили>>По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Накануне у здания канцелярии правительства в Тбилиси прошла акция с требованием отправить Саакашвили на лечение за границу. Еще одна акция намечена на 23 ноября.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Помимо дела о незаконном пересечении границы (за него Саакашвили грозит от трех до пяти лет), Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Глава Минюста: спекуляции на тему здоровья Саакашвили неэтичны>>Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, в мире, михаил саакашвили, рати брегадзе, валерий гелашвили, тбилисский городской суд