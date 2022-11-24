https://sputnik-georgia.ru/20221124/v-gruzii-vvodyat-pochasovuyu-oplatu-dlya-vrachey-i-medsester-272338755.html
В Грузии вводят почасовую оплату для врачей и медсестер
В Грузии вводят почасовую оплату для врачей и медсестер
По информации минздрава, рост зарплат в Грузии коснется около 9 тысяч врачей и более 8 тысяч медсестер 24.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-24T09:01+0400
2022-11-24T09:01+0400
2022-11-24T09:01+0400
грузия
новости
общество
зураб азарашвили
тбилиси
батуми
аджария
оон
национальный банк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/06/251655234_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_9145a70064ec0652c87e46ed597a84cc.jpg
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Минздрав Грузии вводит минимальную почасовую оплату труда для врачей и медсестер, говорится в сообщении ведомства.В частности, с 1 января 2023 года минимальная оплата для врачей составит 7 лари в час, а в месяц – в среднем 1 260 лари. Что касается медсестер, их минимальная зарплата установлена на уровне 4,4 лари в час, а в месяц – в среднем 792 лари.По информации минздрава, с учетом нововведения рост зарплат в Грузии коснется около 9 тысяч врачей и более 8 тысяч медсестер.Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили в начале 2022 года анонсировал введение минимального размера оплаты труда для лиц, трудоустроенных в медицинской сфере.Согласно реформе, с будущего года все руководители клиник, включенных в госпрограмму всеобщего здравоохранения, будут обязаны назначить зарплату врачам и медсестрам по тому минимальному размеру оплаты труда, который будет установлен минздравом страны.Для установления минимального размера оплаты труда, минздрав Грузии изучил опыт других стран. Ведомство также ознакомилось с практикой, существующей в нескольких клиниках страны, согласно которой зарплата врача в час колеблется от 5,5 до 6,2 лари, у медсестры и другого медперсонала оплата труда в разных процентах, в зависимости от зарплаты врачей.Практика минимального размера оплаты труда с 1 августа этого года действует в больших госклиниках Грузии – в республиканских больницах Тбилиси, Батуми (Аджария) и Рухи (Самегрело - Земо Сванети), а также многопрофильном центре имени О. Чхобадзе в Кутаиси (Имерети).Здесь для медперсонала минимальная оплата труда в среднем выросла на 30%.В Грузии у 28% детей проблема лишнего веса и ожирения>>По решению минздрава, минимальный размер оплаты труда будет расти поэтапно. К 2025 году минимальная оплата врача в час составит 9 лари, а медсестры – 5,6 лари.Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 21 ноября в размере 2,7188 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
батуми
аджария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/06/251655234_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_4dc13054899a04d3a3dbe6e7a4ba30bb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, зураб азарашвили, тбилиси, батуми, аджария, оон, национальный банк
грузия, новости, общество, зураб азарашвили, тбилиси, батуми, аджария, оон, национальный банк
В Грузии вводят почасовую оплату для врачей и медсестер
По информации минздрава, рост зарплат в Грузии коснется около 9 тысяч врачей и более 8 тысяч медсестер
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Минздрав Грузии вводит минимальную почасовую оплату труда для врачей и медсестер, говорится в сообщении ведомства.
В частности, с 1 января 2023 года минимальная оплата для врачей составит 7 лари в час, а в месяц – в среднем 1 260 лари. Что касается медсестер, их минимальная зарплата установлена на уровне 4,4 лари в час, а в месяц – в среднем 792 лари.
По информации минздрава, с учетом нововведения рост зарплат в Грузии коснется около 9 тысяч врачей и более 8 тысяч медсестер.
Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили в начале 2022 года анонсировал введение минимального размера оплаты труда для лиц, трудоустроенных в медицинской сфере.
Согласно реформе, с будущего года все руководители клиник, включенных в госпрограмму всеобщего здравоохранения, будут обязаны назначить зарплату врачам и медсестрам по тому минимальному размеру оплаты труда, который будет установлен минздравом страны.
"Данное решение значительно будет содействовать росту мотивации и продуктивности трудоустроенных лиц. Также это улучшит рабочие условия трудоустроенных и качество медобслуживания", – говорится в заявлении ведомства.
Для установления минимального размера оплаты труда, минздрав Грузии изучил опыт других стран. Ведомство также ознакомилось с практикой, существующей в нескольких клиниках страны, согласно которой зарплата врача в час колеблется от 5,5 до 6,2 лари, у медсестры и другого медперсонала оплата труда в разных процентах, в зависимости от зарплаты врачей.
Практика минимального размера оплаты труда с 1 августа этого года действует в больших госклиниках Грузии – в республиканских больницах Тбилиси, Батуми (Аджария) и Рухи (Самегрело - Земо Сванети), а также многопрофильном центре имени О. Чхобадзе в Кутаиси (Имерети).
Здесь для медперсонала минимальная оплата труда в среднем выросла на 30%.
По решению минздрава, минимальный размер оплаты труда будет расти поэтапно. К 2025 году минимальная оплата врача в час составит 9 лари, а медсестры – 5,6 лари.
Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 21 ноября в размере 2,7188 GEL/$1.