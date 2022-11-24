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В Грузии вводят почасовую оплату для врачей и медсестер

В Грузии вводят почасовую оплату для врачей и медсестер

По информации минздрава, рост зарплат в Грузии коснется около 9 тысяч врачей и более 8 тысяч медсестер 24.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-24T09:01+0400

2022-11-24T09:01+0400

2022-11-24T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Минздрав Грузии вводит минимальную почасовую оплату труда для врачей и медсестер, говорится в сообщении ведомства.В частности, с 1 января 2023 года минимальная оплата для врачей составит 7 лари в час, а в месяц – в среднем 1 260 лари. Что касается медсестер, их минимальная зарплата установлена на уровне 4,4 лари в час, а в месяц – в среднем 792 лари.По информации минздрава, с учетом нововведения рост зарплат в Грузии коснется около 9 тысяч врачей и более 8 тысяч медсестер.Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили в начале 2022 года анонсировал введение минимального размера оплаты труда для лиц, трудоустроенных в медицинской сфере.Согласно реформе, с будущего года все руководители клиник, включенных в госпрограмму всеобщего здравоохранения, будут обязаны назначить зарплату врачам и медсестрам по тому минимальному размеру оплаты труда, который будет установлен минздравом страны.Для установления минимального размера оплаты труда, минздрав Грузии изучил опыт других стран. Ведомство также ознакомилось с практикой, существующей в нескольких клиниках страны, согласно которой зарплата врача в час колеблется от 5,5 до 6,2 лари, у медсестры и другого медперсонала оплата труда в разных процентах, в зависимости от зарплаты врачей.Практика минимального размера оплаты труда с 1 августа этого года действует в больших госклиниках Грузии – в республиканских больницах Тбилиси, Батуми (Аджария) и Рухи (Самегрело - Земо Сванети), а также многопрофильном центре имени О. Чхобадзе в Кутаиси (Имерети).Здесь для медперсонала минимальная оплата труда в среднем выросла на 30%.В Грузии у 28% детей проблема лишнего веса и ожирения>>По решению минздрава, минимальный размер оплаты труда будет расти поэтапно. К 2025 году минимальная оплата врача в час составит 9 лари, а медсестры – 5,6 лари.Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 21 ноября в размере 2,7188 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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