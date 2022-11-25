https://sputnik-georgia.ru/20221125/lelo-dlya-gruzii-gotova-peresmotret-perspektivu-sotrudnichestva-s-natsdvizheniem-272475758.html
"Лело для Грузии" готова пересмотреть перспективу сотрудничества с "Нацдвижением"
"Лело для Грузии" готова пересмотреть перспективу сотрудничества с "Нацдвижением"
Партия "Лело для Грузии" на данный момент сотрудничает с "Нацдвижением" и ее лидером Никой Мелия по ряду вопросов 25.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-25T21:39+0400
2022-11-25T21:39+0400
2022-11-25T21:39+0400
грузия
политика
новости
ника мелия
михаил саакашвили
мамука хазарадзе
вано мерабишвили
единое нацдвижение
лело для грузии
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ТБИЛИСИ, 25 ноя - Sputnik. Если в оппозиционную партию "Единое национальное движение" вернутся такие люди, как экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишивили, мы не будем с ними сотрудничать, заявил лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе.На сегодняшний день в ЕНД идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками сдержанной политики действующего председателя Ники Мелия и "старой гвардии" во главе с Давидом Киркитадзе и Леваном Хабеишвили, которая выступает за радикальные шаги. Вторую группировку поддержал открыто Вано Мерабишвили, который после нескольких лет молчания снова стал делать политические заявления.Партия "Лело для Грузии" на данный момент сотрудничает с "Нацдвижением" и Никой Мелия по ряду вопросов. Более того, у партий была договоренность о коалиции в случае прихода к власти.Эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков.Раскол в "Нацдвижении" достиг пика - споры о голосовании продолжаются >>Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.Признаки расколаО конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.Противостояние в "Нацдвижении" помогает "Грузинской мечте" - депутат >>Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий вопреки призывам экс-президента."Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, политика, новости, ника мелия, михаил саакашвили, мамука хазарадзе, вано мерабишвили, единое нацдвижение, лело для грузии
грузия, политика, новости, ника мелия, михаил саакашвили, мамука хазарадзе, вано мерабишвили, единое нацдвижение, лело для грузии
"Лело для Грузии" готова пересмотреть перспективу сотрудничества с "Нацдвижением"
Партия "Лело для Грузии" на данный момент сотрудничает с "Нацдвижением" и ее лидером Никой Мелия по ряду вопросов
ТБИЛИСИ, 25 ноя - Sputnik. Если в оппозиционную партию "Единое национальное движение" вернутся такие люди, как экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишивили, мы не будем с ними сотрудничать, заявил лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе.
На сегодняшний день в ЕНД идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками сдержанной политики действующего председателя Ники Мелия и "старой гвардии" во главе с Давидом Киркитадзе и Леваном Хабеишвили, которая выступает за радикальные шаги. Вторую группировку поддержал открыто Вано Мерабишвили, который после нескольких лет молчания снова стал делать политические заявления.
"Мы следим за процессом, как и другие партии или граждане, так как это важный процесс в политической жизни страны. Если мы увидим, что в партию возвращаются такие силы, как, к примеру, Вано Мерабишвили, то я и моя партия не видим никакой перспективы сотрудничества или продолжения отношений с ними", - сказал Хазарадзе.
Партия "Лело для Грузии" на данный момент сотрудничает с "Нацдвижением" и Никой Мелия по ряду вопросов. Более того, у партий была договоренность о коалиции в случае прихода к власти.
Эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков.
Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.
Признаки раскола
О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.
Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.
Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий вопреки призывам экс-президента.
"Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.