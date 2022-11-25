https://sputnik-georgia.ru/20221125/lelo-dlya-gruzii-gotova-peresmotret-perspektivu-sotrudnichestva-s-natsdvizheniem-272475758.html

"Лело для Грузии" готова пересмотреть перспективу сотрудничества с "Нацдвижением"

"Лело для Грузии" готова пересмотреть перспективу сотрудничества с "Нацдвижением"

Партия "Лело для Грузии" на данный момент сотрудничает с "Нацдвижением" и ее лидером Никой Мелия по ряду вопросов 25.11.2022, Sputnik Грузия

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2022-11-25T21:39+0400

2022-11-25T21:39+0400

грузия

политика

новости

ника мелия

михаил саакашвили

мамука хазарадзе

вано мерабишвили

единое нацдвижение

лело для грузии

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ТБИЛИСИ, 25 ноя - Sputnik. Если в оппозиционную партию "Единое национальное движение" вернутся такие люди, как экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишивили, мы не будем с ними сотрудничать, заявил лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе.На сегодняшний день в ЕНД идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками сдержанной политики действующего председателя Ники Мелия и "старой гвардии" во главе с Давидом Киркитадзе и Леваном Хабеишвили, которая выступает за радикальные шаги. Вторую группировку поддержал открыто Вано Мерабишвили, который после нескольких лет молчания снова стал делать политические заявления.Партия "Лело для Грузии" на данный момент сотрудничает с "Нацдвижением" и Никой Мелия по ряду вопросов. Более того, у партий была договоренность о коалиции в случае прихода к власти.Эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков.Раскол в "Нацдвижении" достиг пика - споры о голосовании продолжаются >>Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.Признаки расколаО конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.Противостояние в "Нацдвижении" помогает "Грузинской мечте" - депутат >>Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий вопреки призывам экс-президента."Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, новости, ника мелия, михаил саакашвили, мамука хазарадзе, вано мерабишвили, единое нацдвижение, лело для грузии