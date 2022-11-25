https://sputnik-georgia.ru/20221125/mne-nuzhno-znat-chto-proizoshlo--kaladze-o-tragedii-v-parke-vake-272460594.html

"Мне нужно знать, что произошло" – Каладзе о трагедии в парке Ваке

"Мне нужно знать, что произошло" – Каладзе о трагедии в парке Ваке

Это было огромным несчастьем, тяжелым событием для каждого тбилисца, подчеркнул мэр 25.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-25T14:14+0400

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каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что ему важно узнать причины и обстоятельства несчастного случая, в результате которого 13 октября этого года в столичном парке Ваке 13-летняя девочка погибла от удара током в фонтане. Как отметил Каладзе, он является мэром Тбилиси с 2017 года. Одним из самых главных и важных его требований в отношении компаний всегда была безопасность. Как отметил Каладзе, на это всегда обращается особое внимание – от компаний постоянно требуют максимально следовать всем правилам безопасности.Как отметил глава столицы, это было огромным несчастьем, тяжелым событием для каждого тбилисца. Конкретных ответов пока нет – что пошло не так и что именно не сработало, чтобы подобная трагедия не произошла.Трагедия в парке Ваке – мэр Тбилиси подарил квартиру герою-садовнику>>По делу о трагедии в парке Ваке задержаны 9 человек. Среди задержанных – замглавы городской службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Георгий Вахтангашвили, который обвиняется в служебной халатности, повлекшей смерть человека. Глава службы Гига Гигашвили подал в отставку, заявив, что чувствует моральную ответственность за случившееся.Замдиректора департамента полиции Тбилиси Каха Мурадашвили не исключил, что круг обвиняемых может расшириться. Задержанные к этому времени обвиняются по разным статьям УК – "Халатность", "Изготовление фальшивых документов" и "Нарушение правил работ на энергообъекте".Следствие установило, что двое сварщиков во время проводимых в фонтане работ повредили изоляцию электропровода и это никто не проверил. Кроме того, выяснилось, что для составления акта сдачи-приемки работ было составлено фальшивое экспертное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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