https://sputnik-georgia.ru/20221125/v-gruzinskoy-mechte-ne-veryat-v-otravlenie-saakashvili-272471071.html

В "Грузинской мечте" не верят в версию отравления Саакашвили

В "Грузинской мечте" не верят в версию отравления Саакашвили

Ранее адвокат Саакашвили заявил, что в результате проведенной биопсии в организме экс-президента были обнаружены отравляющие вещества 25.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-25T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 25 ноя - Sputnik. Заявление руководителя психо-реабилитационного центра для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" Мариам Джишкариани по поводу возможного отравления экс-президента Грузии Михаил Саакашвили недостоверно, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Анри Оханашвили.Джишкариани утверждает, что токсикологическая экспертиза волос выявила в организме Саакашвили тяжелые металлы, которые могут стать причиной ухудшения состояния здоровья экс-президента. Она призвала действующего президента Саломе Зурабишвили помиловать Саакашвили ради его спасения. Сам Саакашвили назвал заявления о его возможном отравлении спекуляциями.Ранее адвокат Саакашвили Валерий Гелбахиани заявил, что в результате проведенной биопсии в организме экс-президента были обнаружены отравляющие вещества. В свою очередь, мать экс-президента Гиули Аласания упомянула наличие тяжелых металлов, среди которых была ртуть."Спекуляции неуместны" – Саакашвили о его возможном отравлении>>Саакашвили могут помиловать?Накануне Зурабишвили заявила, что суд должен принять достойное решение в связи с состоянием здоровья Саакашвили в том случае, если будет соответствующее заключение экспертов. Зурабишвили также заявила, что уголовные дела против Саакашвили находятся на рассмотрении, поэтому она не может его помиловать.Из пяти дел против Саакашвили приговор вынесен только по двум. Остальные три дела все еще рассматривает первая инстанция суда.Между тем, вице-премьер Грузии Тея Цулукиани выразила надежду, что Зурабишвили не изменит своего прежнего решения и откажется от помилования Саакашвили.В четверг адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе обратился к Зурабишвили с просьбой о встрече. Защитник интересов настаивает на необходимости отсрочки наказания для Саакашвили по состоянию здоровья. Проблемы со здоровьем Саакашвили начались после голодовки, длившейся 50 дней, с 12 мая экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди".Президент Грузии: у меня нет права помиловать Саакашвили>>По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Помимо дела о незаконном пересечении границы (за него Саакашвили грозит от трех до пяти лет), Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, саломе зурабишвили , анри оханашвили, тбилиси, украина, грузинская мечта, тбилисский городской суд