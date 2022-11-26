https://sputnik-georgia.ru/20221126/ocherednoe-gruzinskoe-vino-poluchilo-status-naimenovaniya-mesta-proiskhozhdeniya-272478472.html
Очередное грузинское вино получило статус наименования места происхождения
Очередное грузинское вино получило статус наименования места происхождения
В Грузии защищены в общей сложности 64 географических обозначения и названия мест происхождения 26.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-26T10:32+0400
2022-11-26T10:32+0400
2022-11-26T10:32+0400
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Грузинскому вину "Асуретули Шала" присвоен статус наименования места происхождения, сообщается на сайте Национального центра интеллектуального имущества Грузии "Сакпатент".В Грузии регистрация географических обозначений и названий мест происхождения осуществляет "Сакпатент". Эти статусы присвоены особым грузинским продуктам.С просьбой присвоить вину особый статус в "Сакпатент" обратился Ассирийский центр регионального развития 4 апреля текущего года.По информации "Сакпатента", переработка винограда и изготовление вина должны осуществляться только в границах микрозоны, а розлив разрешен на территории Грузии.По данным разных источников, лозу этого сорта винограда нашел и размножил немец Отто Шальм, в честь которого вино и было названо "Шала".На данный момент вместе с "Асуретули шала" в Грузии защищены в общей сложности 64 географических обозначения и названия мест происхождения. В госреестр занесены сведения о Хванчкаре, чаче, сулгуни, чурчхеле, Боржоми и других уникальных грузинских продуктах.Как идет процесс диверсификации рынков сбыта грузинского вина – эксперт >>В ближайшее время на основании соглашения об ассоциации между Грузией, Европейским союзом, Объединением атомной энергии Европы и их государствами-членами, Сакпатент подаст заявку на защиту наименования места происхождения "Асуретули Шала" на территории ЕС.Аналогичная заявка будет сделана и по отношению других географических обозначений и неименований местопроисхождений, регистрированных в текущем году.После проведения указанных процедур и положительного решения информация о новых защищаемых продуктах будет размещена в базе данных Организации интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO). Новые названия также будут внесены в Лиссабонский реестр, управляемый Всемирной организацией интеллектуальной собственности (WIPO), на основании Лиссабонского соглашения об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации, участником которого Грузия является с 2004 года.Агентство вина отчиталось перед депутатами парламента Грузии >>Кроме того, "Сакпатент" примет соответствующие меры для защиты новых географических обозначений на территории Украины, Швейцарии и Великобритании на основании соглашений о взаимном признании и охране, подписанных между Грузией и указанными странами.Географическое указание и наименование места происхождения предоставляют потребителю информацию о происхождении товара и уникальных характеристиках, связанных с местом происхождения, чьи характерные природные условия и традиционные производственные знания местного населения делают каждый такой товар уникальным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, экономика, сакпатент, вино и виноделие грузии, грузинское вино
грузия, новости, общество, экономика, сакпатент, вино и виноделие грузии, грузинское вино
Очередное грузинское вино получило статус наименования места происхождения
В Грузии защищены в общей сложности 64 географических обозначения и названия мест происхождения
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Грузинскому вину "Асуретули Шала" присвоен статус наименования места происхождения, сообщается на сайте Национального центра интеллектуального имущества Грузии "Сакпатент".
В Грузии регистрация географических обозначений и названий мест происхождения осуществляет "Сакпатент". Эти статусы присвоены особым грузинским продуктам.
С просьбой присвоить вину особый статус в "Сакпатент" обратился Ассирийский центр регионального развития 4 апреля текущего года.
"Асуретули Шала"
– светлое, или темно-рубиновое, красное сухое вино. Его микрозона расположена в селе Асурети муниципалитета Тетрицкаро. Вино получают лишь из винограда сорта "асуретули шави" ("Ассирийский черный"), выращенного в микрозоне, однако допускается использование тавквери и шавкапито в пределах 15%.
По информации "Сакпатента"
, переработка винограда и изготовление вина должны осуществляться только в границах микрозоны, а розлив разрешен на территории Грузии.
По данным разных источников, лозу этого сорта винограда нашел и размножил немец Отто Шальм, в честь которого вино и было названо "Шала".
На данный момент вместе с "Асуретули шала" в Грузии защищены в общей сложности 64 географических обозначения и названия мест происхождения. В госреестр занесены сведения о Хванчкаре, чаче, сулгуни, чурчхеле, Боржоми и других уникальных грузинских продуктах.
В ближайшее время на основании соглашения об ассоциации между Грузией, Европейским союзом, Объединением атомной энергии Европы и их государствами-членами, Сакпатент подаст заявку на защиту наименования места происхождения "Асуретули Шала" на территории ЕС.
Аналогичная заявка будет сделана и по отношению других географических обозначений и неименований местопроисхождений, регистрированных в текущем году.
После проведения указанных процедур и положительного решения информация о новых защищаемых продуктах будет размещена в базе данных Организации интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO). Новые названия также будут внесены в Лиссабонский реестр, управляемый Всемирной организацией интеллектуальной собственности (WIPO), на основании Лиссабонского соглашения об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации, участником которого Грузия является с 2004 года.
Кроме того, "Сакпатент" примет соответствующие меры для защиты новых географических обозначений на территории Украины, Швейцарии и Великобритании на основании соглашений о взаимном признании и охране, подписанных между Грузией и указанными странами.
Географическое указание и наименование места происхождения предоставляют потребителю информацию о происхождении товара и уникальных характеристиках, связанных с местом происхождения, чьи характерные природные условия и традиционные производственные знания местного населения делают каждый такой товар уникальным.