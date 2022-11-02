https://sputnik-georgia.ru/20221102/agentstvo-vina-otchitalos-pered-deputatami-parlamenta-gruzii-271878098.html

Агентство вина отчиталось перед депутатами парламента Грузии

Агентство вина отчиталось перед депутатами парламента Грузии

Объем экспортированного грузинского вина в 2021 году стал рекордным за всю историю Грузии 02.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-02T18:35+0400

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Глава Национального агентства вина Леван Мехузла рассказал депутатам парламента о мероприятиях по популяризации и повышению узнаваемости грузинского вина на стратегических рынках, а также об успехах за последние два года.Комитет по аграрным вопросам заслушал отчет о деятельности агентства за 2021-2022 годы.Национальное агентство вина работает по нескольким направлениям: развитие виноградарства; продвижение грузинского вина; контроль качества вина; меры по содействию Ртвели (сбор урожая винограда); исследование и популяризация культуры грузинского винограда; разработка системы места происхождения грузинского вина.Для этого в Национальном агентстве вина действуют шесть государственных программ.Мехузла рассказал на заседании комитета по аграрным вопросам о мероприятиях, проводимых по каждому направлению.По его словам, несмотря на постпандемический период, 2021 год стал одним из самых успешных - вино было экспортировано в 62 страны и впервые превысило отметку в 100 млн бутылок, выдано сертификатов более чем на 107 млн бутылок.В этом году за девять месяцев наблюдается 15% рост экспорта. В целом в этой сфере уже более 10 лет наблюдается устойчивый рост как в направлении экспорта, так и доходов.Глава Агентства отметил, что для развития отрасли очень важна кадастровая программа. К этому времени уже завершена паспортизация виноградников в Кахети и Рача, в следующем году планируется завершить этот процесс в других регионах.Говоря о мерах по стимулированию Ртвели, Мехузла отметил, что программа субсидирования урожая действовала и в 2021 и в 2022 году, и в результате надлежащего управления процессом и активности частного сектора выделенные из государственного бюджета средства были сэкономлены.Ртвели 2022: сбор урожая винограда подходит к концу>>Председатель Национального агентства вина также ответил на вопросы членов комитета и согласовал меры, которые необходимы для развития виноградарства и продвижения грузинского вина, а также дальнейшего сотрудничества с комитетом.В свою очередь, комитет положительно оценил работу агентства, но при этом порекомендовал детализировать расходную часть отчета.По словам председателя комитета Нино Цилосани, виноделие – одно из успешных направлений в Грузии, и важно, что экспорт вина занимает ведущее место в экспортной продукции. Тот факт, что экспортировано продукции на сумму более 1 миллиона долларов, тому подтверждение.Объем экспорта грузинского вина в 2021 году, а именно 107 миллионов бутылок (0,75 литра), стал рекордным за всю историю страны, сказали ранее в Агентстве вина. По сравнению с прошлым годом экспорт вырос на 16%. Россия была на первом месте среди основных стран-импортеров грузинского вина, куда было экспортировано более 62 миллионов бутылок – 57% от общего объема экспорта.Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах: США, Польше, Великобритании, Китае, странах Балтии, Японии и Германии. Грузинское вино было представлено на всех крупных международных выставках и фестивалях по всему миру.Рост экономики Грузии продолжается – новая статистика>>Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 9 миллионов лари. В результате с 2012 года экспорт грузинских вин увеличился примерно на 300%. В 2012 году количество вин, экспортированных в 43 страны, составило 23 миллиона бутылок. По данным за 2020 год, Грузия вывезла 92,4 миллиона бутылок вина в 60 стран мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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