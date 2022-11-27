https://sputnik-georgia.ru/20221127/byvshiy-ministr-gruzii-ne-isklyuchil-uchastiya-v-vyborakh-lidera-natsdvizheniya-272505573.html
Бывший министр Грузии не исключил участия в выборах лидера "Нацдвижения"
Бывший министр Грузии не исключил участия в выборах лидера "Нацдвижения"
Решение экс-министра связано с действиями партии по освобождению экс-президента Михаила Саакашвили 27.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-27T22:07+0400
2022-11-27T22:07+0400
2022-11-27T22:14+0400
грузия
новости
политика
михаил саакашвили
ника мелия
леван хабеишвили
единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 27 ноя - Sputnik. Экс-министр здравоохранения Грузии времен президентства Саакашвили, бывший член самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Зураб Чиаберашвили не исключает того, что примет участие в выборах председателя партии.На сегодняшний день в ЕНД идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками сдержанной политики действующего председателя Ники Мелия и "старой гвардии" во главе с Давидом Киркитадзе и Леваном Хабеишвили, которая выступает за радикальные шаги. Хабеишвили и Мелия являются претендентами на кресло председателя партии.Чиаберашвили написал в соцсети, что принятие решения о возможном участии в выборах связано с несколькими вопросами, в том числе с тем, как "Национальное движение" сможет организованно действовать для освобождения экс-президента Михаила Саакашвили, гендиректора телеканала "Мтавари" Ники Гварамия и других политзаключенных.По словам политика, его окончательное решение будет зависеть от ресурсов ведения избирательного процесса в режиме политической дискуссии, а не "поливания грязью"."Мне не нравится, какой вид приняли выборы председателя "Национального движения". Это беспокоит не только тысячи сторонников "Национального движения", но и тех, кто понимает, что пребывание "Национального движения" в форме означает общую силу оппозиции, его слабость - общую оппозиционную слабость", - написал Чиаберашвили.По его словам, подобная "избирательная кампания" сопровождается опасностью того, что после выборов победитель и проигравший могут оказаться не в состоянии продолжать совместную борьбу против режима Иванишвили.Раскол в "Нацдвижении": конкурент Мелия пошел на компромисс >>"Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Между тем эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, ника мелия, леван хабеишвили, единое нацдвижение
грузия, новости, политика, михаил саакашвили, ника мелия, леван хабеишвили, единое нацдвижение
Бывший министр Грузии не исключил участия в выборах лидера "Нацдвижения"
22:07 27.11.2022 (обновлено: 22:14 27.11.2022)
Решение экс-министра связано с действиями партии по освобождению экс-президента Михаила Саакашвили
ТБИЛИСИ, 27 ноя - Sputnik. Экс-министр здравоохранения Грузии времен президентства Саакашвили, бывший член самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Зураб Чиаберашвили не исключает того, что примет участие в выборах председателя партии.
На сегодняшний день в ЕНД идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками сдержанной политики действующего председателя Ники Мелия и "старой гвардии" во главе с Давидом Киркитадзе и Леваном Хабеишвили, которая выступает за радикальные шаги. Хабеишвили и Мелия являются претендентами на кресло председателя партии.
Чиаберашвили написал в соцсети, что принятие решения о возможном участии в выборах связано с несколькими вопросами, в том числе с тем, как "Национальное движение" сможет организованно действовать для освобождения экс-президента Михаила Саакашвили, гендиректора телеканала "Мтавари" Ники Гварамия и других политзаключенных.
"Состояние здоровья президента Саакашвили критическое, и цель избрания председателя "Национального движения" и целесообразность участия в нем следует оценивать по тому, что способствует свободе президента Саакашвили, Ники Гварамия и других политзаключенных", - написал Чиаберашвили.
По словам политика, его окончательное решение будет зависеть от ресурсов ведения избирательного процесса в режиме политической дискуссии, а не "поливания грязью".
"Мне не нравится, какой вид приняли выборы председателя "Национального движения". Это беспокоит не только тысячи сторонников "Национального движения", но и тех, кто понимает, что пребывание "Национального движения" в форме означает общую силу оппозиции, его слабость - общую оппозиционную слабость", - написал Чиаберашвили.
По его словам, подобная "избирательная кампания" сопровождается опасностью того, что после выборов победитель и проигравший могут оказаться не в состоянии продолжать совместную борьбу против режима Иванишвили.
"Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.
Между тем эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков.