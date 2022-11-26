https://sputnik-georgia.ru/20221126/raskol-v-natsdvizhenii-konkurent-meliya-poshel-na-kompromiss-272490167.html

Раскол в "Нацдвижении": конкурент Мелия пошел на компромисс

Раскол в "Нацдвижении": конкурент Мелия пошел на компромисс

Хабеишвили готов к внутрипартийным выборам в любой форме 26.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 ноя - Sputnik. Кандидат на пост председателя главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Леван Хабеишвили готов пойти на компромисс и согласиться на любую форму голосования в партии.Раскол в ЕНД уже достиг своего пика – стороны окончательно разошлись во мнениях по поводу проведения голосования за председателя партии. Сторонники действующего председателя Ники Мелия хотят, чтобы голосование было тайным, тогда как сторонники Хабеишвили требовали открытого голосования.При этом он отметил, что не собирается уходить из партии в случае проигрыша."Я буду рядовым членом "Нацдвижения", если так решат партийные избиратели. Когда было необходимо, я был и наблюдателем, и членом комиссии, представителем партии, и я не вижу в этом проблемы. Но в своей победе я уверен", - сказал Хабеишвили.Ранее его конкурент – действующий председатель ЕНД Ника Мелия заявил, что примет решение остаться в партии или нет после завершения внутрипартийных выборов.Раскол в "Нацдвижении" достиг пика - споры о голосовании продолжаются>>Между тем, само "Нацдвижение" уже окончательно разделилось на два лагеря – сторонников сдержанной Мелия и "старую гвардию" во главе с Давидом Киркитадзе и Леваном Хабеишвили, которая выступает за радикальные шаги.Кроме того, оба лагеря уже открыто говорят о влиянии в партии третьих лиц. Среди всплывших уже имен оказались экс-министр обороны Бачо Ахалая и экс-глава МВД Вано Мерабишвили. Последний не скрывает, что поддерживает Хабеишвили, и впервые спустя два года стал делать политические заявления.Появление старых лиц "Нацдвижения" насторожили те оппозиционные партии, которые сотрудничают с ЕНД по разным вопросам, и они даже не исключили разрыва сотрудничества.Признаки расколаО конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий вопреки призывам экс-президента.Михаил Саакашвили: надо менять не "Нацдвижение", а власть! >>"Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Между тем эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков.Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, леван хабеишвили, ника мелия, михаил саакашвили, тбилиси, грузинская мечта