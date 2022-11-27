https://sputnik-georgia.ru/20221127/gruziya-i-armeniya-gotovyat-pravovuyu-bazu-dlya-torgovli-elektroenergiey-272503740.html

Грузия и Армения готовят правовую базу для торговли электроэнергией

Грузия и Армения готовят правовую базу для торговли электроэнергией

Из Армении в Грузию строится новая ЛЭП высокого напряжения 27.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-27T18:41+0400

2022-11-27T18:41+0400

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ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Армения готовит с Грузией правовую базу для торговли электричеством. Об этом заявил замминистра энергетики республики Акоп Варданян Sputnik Армения.Сейчас энергосистемы двух соседних стран работают в изолированном режиме. Когда Армения хочет получить электроэнергию из Грузии, она отсоединяет один из приграничных участков своей сети и подключает его к грузинской (и наоборот – при необходимости Грузия отключает один из своих участков и подключает его к системе Армении). После строительства новой линии электропередачи стороны смогут обмениваться электроэнергией свободно.Для этого из Армении в Грузию будет построена новая линия высокого напряжения в 400 киловольт на кредит германского банка KfW. Она дополнит действующую линию в 220 кВ. Вдобавок, на границе будет установлена так называемая вставка постоянного тока, которая позволит обмениваться электроэнергией без указанного выше отключения-подключения. Пока там будет установлен один модуль в 350 мегаватт, но при необходимости можно установить еще несколько.Перспективы Грузии как энергетического моста между Южным Кавказом и Европой >>Конкурс на строительство уже объявлен и завершится весной 2023 года. Само строительство должно занять еще 40 месяцев. Учитывая, что объемы перетоков энергии намного вырастут, разрабатываются и правила для них.В частности, в сентябре Армения и Грузия подписали соглашение о порядке взаимопомощи в аварийных ситуациях. В ближайшие месяцы будет подписано другое соглашение – о регулировании отклонений при торговле (то есть случаев, когда реальные объемы поставок будут отклоняться от договорных).Продолжает действовать и рамочное соглашение для четырехстороннего коридора Россия-Грузия-Армения-Иран, подписанное в 2015 году.Президент Румынии: строительство подводного электрокабеля с Грузией является приоритетным >>Продолжает строиться и ЛЭП такого же напряжения (400 кВ) из Ирана в Армению. После нескольких отсрочек, теперь срок окончания строительства перенесен на конец декабря 2023 года. Так как строительство полностью финансирует иранская сторона, работу ведут иранские застройщики. Они уже завершили работу на относительно несложных участках и продолжают работать в условиях горного рельефа.После строительства этих двух линий четыре страны смогут свободно торговать электроэнергией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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армения, новости, экономика, политика, грузия, энергетика грузии, грузино-армянские отношения