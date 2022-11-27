https://sputnik-georgia.ru/20221127/kontrol-za-prodazhey-medikamentov-planiruyut-uzhestochit-v-gruzii-272499103.html

Контроль за продажей медикаментов планируют ужесточить в Грузии

Контроль за продажей медикаментов планируют ужесточить в Грузии

Согласно данным правительства, всего с 1 января по 1 ноября 2022 года было выявлено 166 случаев продажи лекарств без уведомления регулятора 27.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-27T10:32+0400

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ТБИЛИСИ, 27 ноя - Sputnik. В парламент Грузии поступил проект поправок в закон "О медикаментах и фармацевтической деятельности", которые предусматривают ужесточение штрафов за нарушения правил продаж медикаментов и появление новых видов наказаний.Согласно поправкам, штраф за начало и завершение продажи медикаментов без уведомления Агентства регулирования лекарств вырастет в два раза и составит 4 тысячи лари в первом случае и 8 тысяч – при повторном нарушении.Согласно данным правительства, всего с 1 января по 1 ноября 2022 года было выявлено 166 подобных нарушений и оштрафовано 39 аптек, в 2021 году число нарушений составило 205, а число штрафов – 61.Власти придумали, как сократить цены на лекарства в Грузии >>А вот нарушение установленной розничной границы цен, которую планируется ввести в ближайшее время, повлечет за собой предупреждение для аптек, а после штраф в размере 5 тысяч лари.При этом нарушение установленной оптовой границы цен повлечет за собой штраф в размере 22,5 тысячи лари, а при повторном нарушении – 45 тысяч лари.Вводится штраф и за нарушение доступности информации и документации об обороте фармацевтической деятельности.Глава Минздрава Грузии: регулирование цен на лекарства не направлено на чистку рынка >>В первом случае нарушителя будут предупреждать, а при повторном нарушении штрафовать на 5 тысяч лари.Также штрафовать будут и за производство фармацевтической продукции без грузинского национального сертификата GMP (хорошей производственной практики). Штраф составит 50 тысяч лари при первом нарушении, а при повторном нарушении увеличиться в двое.Нарушением будет считаться и оптовая дистрибуция фармацевтической продукции без грузинского национального сертификата GDP (хорошей дистрибуционной практики). В этом случае штраф составит 30 тысяч лари и увеличится вдвое при повторном нарушении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии