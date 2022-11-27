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Сколько людей просили убежища в Грузии? Последние данные

Сколько людей просили убежища в Грузии? Последние данные

Россияне, державшиеся последние два года в тройке лидеров, оказались на четвертом месте 27.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-27T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Заявки на получение убежища в Грузии за первые девять месяцев 2022 года подали 1 111 иностранцев, что на 375 больше, чем за весь 2021 год, говорится в материалах на сайте МВД.На первом месте по количеству просителей убежища в Грузии – граждане Украины, а далее следуют граждане Ирана и Турции. Россияне, державшиеся последние два года в тройке лидеров, оказались на четвертом месте.Всего за три квартала за убежищем в Грузии обратились 455 граждан Украины, тогда как за весь 2021 год было зарегистрировано всего три таких факта.Более 3 тысяч граждан Грузии не смогли выехать в Европу - замминистра>>На втором месте – граждане Турции. За девять месяцев было зарегистрировано 146 прошений, что на 9 больше общего показателя 2021 года.Третью строчку занимают граждане Ирана. В период с 1 января по 30 сентября 2022 года убежища в Грузии попросили 123 человека. За прошлый год было подано 125 прошений от граждан Ирана.Что касается граждан России, от них за девять месяцев поступили 85 заявок. Это цифра превысила на 30 человек показатель всего 2021 года.Последнюю строчку в топ-5 стран, граждане которых просят убежища в Грузии, занимает Египет. За три квартала таковых было 32 человека. За весь 2021 год было зарегистрировано 35 прошений об убежище от граждан Египта.Решение властейОтказ в предоставлении убежища в Грузии за девять месяцев 2022 года получили 589 иностранцев.Больше всего отказов было гражданам Ирана (220), Иордании (63), Турции (59), Египта (45) и Ирака (35).За три квартала 2022 года гуманитарный статус Грузия предоставила 376 иностранным гражданам, а статус беженца – 20 иностранцам.При этом 79% всех иностранцев, получивших гуманитарный статус в Грузии за шесть месяцев, – граждане Украины.С 1 января по 30 сентября 2022 года из Грузии были выдворены 127 иностранцев. Среди них граждане Турции, Азербайджана, Ирана, Индии, Иордании, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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