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Илия II призвал верующих больше молиться и чаще причащаться
Илия II призвал верующих больше молиться и чаще причащаться
Патриарх пожелал, чтобы Господь послал пост мира и Рождество радости всей Грузии и всему миру 28.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-28T16:37+0400
2022-11-28T16:37+0400
2022-11-28T16:37+0400
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Патриархия опубликовала обращение Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II, в котором глава Грузинской православной церкви призывает верующих больше молиться и чаще причащаться в период Рождественского поста. Рождественский пост начался 28 ноября и продлится до 7 января. По словам Патриарха, это именно тот период, когда православные готовятся духовно очищенными встретить великий праздник – Рождество Христово."Усильте молитву (помимо ежедневных канонов, часто говорите "милосердия двери отверзи нам …" и читайте Евангелие). И старайтесь каждое воскресение и в праздничные дни причащаться", - говорится в обращении Патриарха.Патриарх благословил верующих и пожелал, чтобы Господь послал пост мира и Рождество радости всей Грузии и всему миру.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузинская православная церковь, новости, общество, грузия, патриархия грузии, католикос-патриарх всея грузии илия ii, патриархия грузии
грузинская православная церковь, новости, общество, грузия, патриархия грузии, католикос-патриарх всея грузии илия ii, патриархия грузии
Илия II призвал верующих больше молиться и чаще причащаться
Патриарх пожелал, чтобы Господь послал пост мира и Рождество радости всей Грузии и всему миру
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Патриархия опубликовала обращение Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II, в котором глава Грузинской православной церкви призывает верующих больше молиться и чаще причащаться в период Рождественского поста.
Рождественский пост начался 28 ноября и продлится до 7 января. По словам Патриарха, это именно тот период, когда православные готовятся духовно очищенными встретить великий праздник – Рождество Христово.
"Усильте молитву (помимо ежедневных канонов, часто говорите "милосердия двери отверзи нам …" и читайте Евангелие). И старайтесь каждое воскресение и в праздничные дни причащаться", - говорится в обращении
Патриарха.
Патриарх благословил верующих и пожелал, чтобы Господь послал пост мира и Рождество радости всей Грузии и всему миру.