https://sputnik-georgia.ru/20221128/iliya-ii-prizval-veruyuschikh-bolshe-molitsya-i-chasche-prichaschatsya-272521884.html

Илия II призвал верующих больше молиться и чаще причащаться

Илия II призвал верующих больше молиться и чаще причащаться

Патриарх пожелал, чтобы Господь послал пост мира и Рождество радости всей Грузии и всему миру 28.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-28T16:37+0400

2022-11-28T16:37+0400

2022-11-28T16:37+0400

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патриархия грузии

католикос-патриарх всея грузии илия ii

патриархия грузии

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Патриархия опубликовала обращение Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II, в котором глава Грузинской православной церкви призывает верующих больше молиться и чаще причащаться в период Рождественского поста. Рождественский пост начался 28 ноября и продлится до 7 января. По словам Патриарха, это именно тот период, когда православные готовятся духовно очищенными встретить великий праздник – Рождество Христово."Усильте молитву (помимо ежедневных канонов, часто говорите "милосердия двери отверзи нам …" и читайте Евангелие). И старайтесь каждое воскресение и в праздничные дни причащаться", - говорится в обращении Патриарха.Патриарх благословил верующих и пожелал, чтобы Господь послал пост мира и Рождество радости всей Грузии и всему миру.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузинская православная церковь, новости, общество, грузия, патриархия грузии, католикос-патриарх всея грузии илия ii, патриархия грузии