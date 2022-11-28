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Кварацхелия – самый ценный игрок чемпионата Италии
Кварацхелия – самый ценный игрок чемпионата Италии
Кварацхелия пропустил последние три матча "Наполи" из-за болей в спине 28.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-28T07:32+0400
2022-11-28T07:32+0400
2022-11-28T09:05+0400
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ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik. Полузащитник итальянского "Наполи" и сборной Грузии Хвича Кварацхелия является самым ценным игроком серии А, заявил менеджер итальянского направления немецкого спортивного портала Transfermarkt Аниелло Лучано.По его словам, "Наполи" – один из клубов, который обладает отличным балансом с точки зрения общей стоимости футболистов команды и состава игроков.Кварацхелия пропустил последние три матча "Наполи" из-за болей в спине. Грузинский легионер уже забил 8 голов и сделал 10 результативных передач в 17 матчах сезона в серии А и Лиге чемпионов. Кроме того, он заработал для команды три 11-метровых.Кварацхелия вошел Топ-10 претендентов на получение "Золотого мяча" >>В середине ноября Кварацхелия прилетел в Грузию, где продолжает курс реабилитации и готовится к предстоящим матчам чемпионата Италии.Кварацхелия стал игроком "Наполи" этим летом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, италия, футбол, клуб "наполи"
Кварацхелия – самый ценный игрок чемпионата Италии
07:32 28.11.2022 (обновлено: 09:05 28.11.2022)
Кварацхелия пропустил последние три матча "Наполи" из-за болей в спине
ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik. Полузащитник итальянского "Наполи" и сборной Грузии Хвича Кварацхелия является самым ценным игроком серии А, заявил менеджер итальянского направления немецкого спортивного портала Transfermarkt Аниелло Лучано.
"На данный момент (в итальянской Серии А) самым ценным игроком является Кварацхелия. Старт сезона показал его прогресс, который связан не только с текущим сезоном – Квара с самого начала своей карьеры показывал, что у него, несомненно, хорошие качества, но он еще не использовал весь свой потенциал", – сказал Лучано в эфире Radio Crc
.
По его словам, "Наполи" – один из клубов, который обладает отличным балансом с точки зрения общей стоимости футболистов команды и состава игроков.
Кварацхелия пропустил последние три матча "Наполи" из-за болей в спине. Грузинский легионер уже забил 8 голов и сделал 10 результативных передач в 17 матчах сезона в серии А и Лиге чемпионов. Кроме того, он заработал для команды три 11-метровых.
В середине ноября Кварацхелия прилетел в Грузию, где продолжает курс реабилитации и готовится к предстоящим матчам чемпионата Италии.
Кварацхелия стал игроком "Наполи" этим летом.