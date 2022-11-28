Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221128/kvaratskheliya---samyy-tsennyy-igrok-chempionata-italii-272506362.html
Кварацхелия – самый ценный игрок чемпионата Италии
Кварацхелия – самый ценный игрок чемпионата Италии
Кварацхелия пропустил последние три матча "Наполи" из-за болей в спине 28.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-28T07:32+0400
2022-11-28T09:05+0400
спорт
новости
грузия
хвича кварацхелия
италия
футбол
клуб "наполи"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/0d/271294520_0:98:1141:740_1920x0_80_0_0_74465f2399e80e065c75f5766ab0eb38.jpg
ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik. Полузащитник итальянского "Наполи" и сборной Грузии Хвича Кварацхелия является самым ценным игроком серии А, заявил менеджер итальянского направления немецкого спортивного портала Transfermarkt Аниелло Лучано.По его словам, "Наполи" – один из клубов, который обладает отличным балансом с точки зрения общей стоимости футболистов команды и состава игроков.Кварацхелия пропустил последние три матча "Наполи" из-за болей в спине. Грузинский легионер уже забил 8 голов и сделал 10 результативных передач в 17 матчах сезона в серии А и Лиге чемпионов. Кроме того, он заработал для команды три 11-метровых.Кварацхелия вошел Топ-10 претендентов на получение "Золотого мяча" &gt;&gt;В середине ноября Кварацхелия прилетел в Грузию, где продолжает курс реабилитации и готовится к предстоящим матчам чемпионата Италии.Кварацхелия стал игроком "Наполи" этим летом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
италия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/0d/271294520_0:0:1141:856_1920x0_80_0_0_d774c8ac6385fd396c15f60660af97b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, италия, футбол, клуб "наполи"
спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, италия, футбол, клуб "наполи"

Кварацхелия – самый ценный игрок чемпионата Италии

07:32 28.11.2022 (обновлено: 09:05 28.11.2022)
© SSC NapoliХвича Кварацхелия в "Наполи"
Хвича Кварацхелия в Наполи - Sputnik Грузия, 1920, 28.11.2022
© SSC Napoli
Подписаться на
НовостиTelegram
Кварацхелия пропустил последние три матча "Наполи" из-за болей в спине
ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik. Полузащитник итальянского "Наполи" и сборной Грузии Хвича Кварацхелия является самым ценным игроком серии А, заявил менеджер итальянского направления немецкого спортивного портала Transfermarkt Аниелло Лучано.
"На данный момент (в итальянской Серии А) самым ценным игроком является Кварацхелия. Старт сезона показал его прогресс, который связан не только с текущим сезоном – Квара с самого начала своей карьеры показывал, что у него, несомненно, хорошие качества, но он еще не использовал весь свой потенциал", – сказал Лучано в эфире Radio Crc .
По его словам, "Наполи" – один из клубов, который обладает отличным балансом с точки зрения общей стоимости футболистов команды и состава игроков.
Кварацхелия пропустил последние три матча "Наполи" из-за болей в спине. Грузинский легионер уже забил 8 голов и сделал 10 результативных передач в 17 матчах сезона в серии А и Лиге чемпионов. Кроме того, он заработал для команды три 11-метровых.
Кварацхелия вошел Топ-10 претендентов на получение "Золотого мяча" >>
В середине ноября Кварацхелия прилетел в Грузию, где продолжает курс реабилитации и готовится к предстоящим матчам чемпионата Италии.
Кварацхелия стал игроком "Наполи" этим летом.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0