https://sputnik-georgia.ru/20221128/kvaratskheliya---samyy-tsennyy-igrok-chempionata-italii-272506362.html

Кварацхелия – самый ценный игрок чемпионата Италии

Кварацхелия – самый ценный игрок чемпионата Италии

Кварацхелия пропустил последние три матча "Наполи" из-за болей в спине 28.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik. Полузащитник итальянского "Наполи" и сборной Грузии Хвича Кварацхелия является самым ценным игроком серии А, заявил менеджер итальянского направления немецкого спортивного портала Transfermarkt Аниелло Лучано.По его словам, "Наполи" – один из клубов, который обладает отличным балансом с точки зрения общей стоимости футболистов команды и состава игроков.Кварацхелия пропустил последние три матча "Наполи" из-за болей в спине. Грузинский легионер уже забил 8 голов и сделал 10 результативных передач в 17 матчах сезона в серии А и Лиге чемпионов. Кроме того, он заработал для команды три 11-метровых.Кварацхелия вошел Топ-10 претендентов на получение "Золотого мяча" >>В середине ноября Кварацхелия прилетел в Грузию, где продолжает курс реабилитации и готовится к предстоящим матчам чемпионата Италии.Кварацхелия стал игроком "Наполи" этим летом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, италия, футбол, клуб "наполи"