https://sputnik-georgia.ru/20221128/meliya-utverzhdaet-chto-ne-dopustit-neformalnogo-pravleniya-v-partii-272531888.html
Мелия утверждает, что не допустит неформального правления в партии
Мелия утверждает, что не допустит неформального правления в партии
Недопустимо, чтобы кто-то имел желание навязать свое неформальное или теневое правление в любой политической оппозиционной партии, заявил лидер ЕНД 28.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-28T22:10+0400
2022-11-28T22:10+0400
2022-11-28T22:10+0400
политика
новости
грузия
ника мелия
михаил саакашвили
леван хабеишвили
единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik. Председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил, что никому не позволял и не позволит неформально управлять партией.На сегодняшний день в ЕНД идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками сдержанной политики действующего председателя Ники Мелия и "старой гвардии" во главе с Давидом Киркитадзе и Леваном Хабеишвили, которая выступает за радикальные шаги. Хабеишвили и Мелия являются претендентами на кресло председателя партии.Мелия также прокомментировал возможное участие в выборах председателя партии экс-министра здравоохранения Грузии времен Саакашвили, бывшего члена "Нацдвижения" Зураба Чиаберашвили.Как отметил Мелия, он не удивлен, что у "такого опытного человека, как Чиаберишвили, есть претензия зарегистрировать собственную кандидатуру"."Сейчас я не могу ответить, Чиаберишвили является чьим-то проектом или он выполняет чьи-то задания. Все имеют право принять участие в процессе… Уверен, что избиратели "Национального движения" сделают очень правильный и осознанный выбор", - отметил Мелия."Это борьба за распределение власти и денег" – депутат о ситуации в "Нацдвижении" >>"Нацдвижение" уже окончательно разделилось на два лагеря, и оба лагеря уже открыто говорят о влиянии в партии третьих лиц. Среди всплывших уже имен оказались экс-министр обороны Бачо Ахалая и экс-глава МВД Вано Мерабишвили. Последний не скрывает, что поддерживает Хабеишвили, и впервые спустя два года стал делать политические заявления.Появление старых лиц "Нацдвижения" насторожило те оппозиционные партии, которые сотрудничают с ЕНД по разным вопросам, и они даже не исключили разрыва сотрудничества.Признаки расколаО конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента.Предвыборная кампания "Нацдвижения" принимает позорный вид – Мелия >>"Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Между тем эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков.Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, новости, грузия, ника мелия, михаил саакашвили, леван хабеишвили, единое нацдвижение
политика, новости, грузия, ника мелия, михаил саакашвили, леван хабеишвили, единое нацдвижение
Мелия утверждает, что не допустит неформального правления в партии
Недопустимо, чтобы кто-то имел желание навязать свое неформальное или теневое правление в любой политической оппозиционной партии, заявил лидер ЕНД
ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik. Председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил, что никому не позволял и не позволит неформально управлять партией.
На сегодняшний день в ЕНД идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками сдержанной политики действующего председателя Ники Мелия и "старой гвардии" во главе с Давидом Киркитадзе и Леваном Хабеишвили, которая выступает за радикальные шаги. Хабеишвили и Мелия являются претендентами на кресло председателя партии.
"Как в стране должно быть искоренено неформальное правление, так и в том числе недопустимо, чтобы кто-то имел желание навязать свое неформальное или теневое правление в любой политической оппозиционной партии, особенно в "Нацдвижении". Я никому не давал такой возможности и не дам в будущем", - отметил Мелия журналистам.
Мелия также прокомментировал возможное участие в выборах председателя партии экс-министра здравоохранения Грузии времен Саакашвили, бывшего члена "Нацдвижения" Зураба Чиаберашвили.
Как отметил Мелия, он не удивлен, что у "такого опытного человека, как Чиаберишвили, есть претензия зарегистрировать собственную кандидатуру".
"Сейчас я не могу ответить, Чиаберишвили является чьим-то проектом или он выполняет чьи-то задания. Все имеют право принять участие в процессе… Уверен, что избиратели "Национального движения" сделают очень правильный и осознанный выбор", - отметил Мелия.
"Нацдвижение" уже окончательно разделилось на два лагеря, и оба лагеря уже открыто говорят о влиянии в партии третьих лиц. Среди всплывших уже имен оказались экс-министр обороны Бачо Ахалая и экс-глава МВД Вано Мерабишвили. Последний не скрывает, что поддерживает Хабеишвили, и впервые спустя два года стал делать политические заявления.
Появление старых лиц "Нацдвижения" насторожило те оппозиционные партии, которые сотрудничают с ЕНД по разным вопросам, и они даже не исключили разрыва сотрудничества.
Признаки раскола
О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.
Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.
Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента.
"Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.
Между тем эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков.
Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.