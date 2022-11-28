https://sputnik-georgia.ru/20221128/predvybornaya-kampaniya-natsdvizheniya-prinimaet-pozornyy-vid--meliya-272514380.html
Предвыборная кампания "Нацдвижения" принимает позорный вид – Мелия
Предвыборная кампания "Нацдвижения" принимает позорный вид – Мелия
Процесс внутрипартийных выборов ЕНД может нанести ущерб как партии, так и стране в целом, уверен Мелия 28.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-28T13:35+0400
2022-11-28T13:35+0400
2022-11-28T13:35+0400
политика
грузия
новости
ника мелия
михаил саакашвили
леван хабеишвили
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ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik. Кандидаты на пост председателя крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) проводят непонятную предвыборную кампанию вместо того, чтобы прийти к согласию по поводу вопроса состояния здоровья экс-президента Михаила Саакашвили, заявил лидер партии Ника Мелия.На сегодняшний день в ЕНД идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками сдержанной политики действующего председателя Ники Мелия и "старой гвардии" во главе с Давидом Киркитадзе и Леваном Хабеишвили, которая выступает за радикальные шаги. Хабеишвили и Мелия являются претендентами на кресло председателя партии.Он выразил сожаление в связи с тем, что официально этот процесс еще не начался, но уже выходит за рамки "нормального политического процесса, принимая позорный вид", который может нанести ущерб как партии, так и стране в целом."Оппоненты много говорят о публичности, прозрачности и демократии, а концептуальные ходы, как правило, делаются из-за кулис, и следы закулисных/неформальных влияний видны даже невооруженным глазом", – пишет Мелия.Оппоненты предпочитают бороться с компрометирующими материалами неизвестного происхождения, а не с идеями и программами, подчеркнул он."Я с самого начало говорил, что объявлять предвыборный марафон в такое время и таким образом было, мягко говоря, нецелесообразно, но уже сейчас, в сложившейся ситуации, выборы необходимы для того, чтобы партия могла разработать единую стратегию. Поэтому мое желание – провести эти выборы как можно быстрее, чтобы мы смогли вовремя сосредоточиться на главном вызове", – пишет Мелия.Михаил Саакашвили: надо менять не "Нацдвижение", а власть! >>Как отметил Мелия, он считает неправильным превращать в приоритет этот вид предвыборной кампании, в то время, когда в ближайшее время должен быть решен вопрос Саакашвили.О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.Раскол в "Нацдвижении" достиг пика - споры о голосовании продолжаются>>Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий вопреки призывам экс-президента."Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, ника мелия, михаил саакашвили, леван хабеишвили
политика, грузия, новости, ника мелия, михаил саакашвили, леван хабеишвили
Предвыборная кампания "Нацдвижения" принимает позорный вид – Мелия
Процесс внутрипартийных выборов ЕНД может нанести ущерб как партии, так и стране в целом, уверен Мелия
ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik. Кандидаты на пост председателя крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) проводят непонятную предвыборную кампанию вместо того, чтобы прийти к согласию по поводу вопроса состояния здоровья экс-президента Михаила Саакашвили, заявил лидер партии Ника Мелия.
На сегодняшний день в ЕНД идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками сдержанной политики действующего председателя Ники Мелия и "старой гвардии" во главе с Давидом Киркитадзе и Леваном Хабеишвили, которая выступает за радикальные шаги. Хабеишвили и Мелия являются претендентами на кресло председателя партии.
"Увлекаясь предвыборной кампанией и перипетиями, мы забываем о главном вызове, стоящем перед страной и "Национальным движением" – о тяжелом состоянии здоровья Михаила Саакашвили. Вместо того, чтобы прийти к согласию по этому вопросу и иметь единую позицию, кандидаты проводят непонятные кампании", – пишет Мелия.
Он выразил сожаление в связи с тем, что официально этот процесс еще не начался, но уже выходит за рамки "нормального политического процесса, принимая позорный вид", который может нанести ущерб как партии, так и стране в целом.
"Оппоненты много говорят о публичности, прозрачности и демократии, а концептуальные ходы, как правило, делаются из-за кулис, и следы закулисных/неформальных влияний видны даже невооруженным глазом", – пишет Мелия.
Оппоненты предпочитают бороться с компрометирующими материалами неизвестного происхождения, а не с идеями и программами, подчеркнул он.
"Я с самого начало говорил, что объявлять предвыборный марафон в такое время и таким образом было, мягко говоря, нецелесообразно, но уже сейчас, в сложившейся ситуации, выборы необходимы для того, чтобы партия могла разработать единую стратегию. Поэтому мое желание – провести эти выборы как можно быстрее, чтобы мы смогли вовремя сосредоточиться на главном вызове", – пишет Мелия.
Как отметил Мелия, он считает неправильным превращать в приоритет этот вид предвыборной кампании, в то время, когда в ближайшее время должен быть решен вопрос Саакашвили.
"Считаю, что необходимо принять конкретное решение. Именно здесь мы должны быть едины и уважать друг друга… Ни один из кандидатов не выйдет победителем из этой битвы, если мы проиграем в общей битве!" – пишет Мелия.
О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.
Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.
Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий вопреки призывам экс-президента.
"Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.