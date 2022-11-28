https://sputnik-georgia.ru/20221128/sud-nad-saakashvili-otlozhen-na-neopredelennyy-srok-iz-za-zdorovya-eks-prezidenta-gruzii-272529468.html
Суд над Саакашвили отложен на неопределенный срок из-за здоровья экс-президента Грузии
Суд над Саакашвили отложен на неопределенный срок из-за здоровья экс-президента Грузии
В ближайшие дни сторона защиты намерена обратиться в суд с ходатайством об отсрочке наказания экс-президента, заявил адвокат 28.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-28T20:10+0400
2022-11-28T20:10+0400
2022-11-28T20:10+0400
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михаил саакашвили
шалва хачапуридзе
дмитрий садзаглишвили
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik. Клиника "Вивамеди" отказалась от транспортировки экс-президента Грузии Михаил Саакашвили до Тбилисского городского суда, где должно было состояться судебное заседание по делу о незаконном пересечении им государственной границы Грузии.Саакашвили с 12 мая находится в гражданской клинике "Вивамеди". В больницу он попал из-за очередного ухудшения состояния здоровья. Сразу после ареста 1 октября 2021 года экс-президент объявил голодовку, которую прекратил только спустя 50 дней.Судебное заседание раньше не раз переносили из-за состояния здоровья подсудимого. Однако, на этот раз адвокаты экс-президента сообщили, что у Саакашвили было желание предстать перед судом. Чтобы поддержать экс-президента у здания суда даже собрались его сторонники, друзья и члены семьи.Мэр Тбилиси: президент Грузии не помилует Саакашвили из принципа >>Но подсудимого так и не доставили в здание суда. Отсутствие Саакашвили судья объяснил справкой из клиники "Вивамеди", из которой следовало, что медучреждение считало транспортировку экс-президента нецелесообразной из-за состояния его здоровья.Адвокатам показалось странным то обстоятельство, что на этот раз заседание суда было перенесено на неопределенное время.По словам другого адвоката Саакашвили – Шалвы Хачапуридзе, в ближайшие дни сторона защиты намерена обратиться в суд с ходатайством об отсрочке наказания экс-президента."Мы идем по строго составленному плану. На днях мы обратимся с ходатайством об отсрочке наказания. Остались технические вопросы, и через два-три дня ходатайство поступит в суд… Саакашвили насколько тяжело болен, что сама клиника "Вивамеди" дала документ, что его транспортировка и явка на процесс невозможны", - заявил Хачапуридзе в эфире "ТВ Пирвели".Решение принимает суд: Минюст Грузии об отсрочке наказания Саакашвили >>По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Помимо дела о незаконном пересечении границы (за него Саакашвили грозит от трех до пяти лет), Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, шалва хачапуридзе, дмитрий садзаглишвили, тбилисский городской суд
грузия, новости, политика, михаил саакашвили, шалва хачапуридзе, дмитрий садзаглишвили, тбилисский городской суд
Суд над Саакашвили отложен на неопределенный срок из-за здоровья экс-президента Грузии
В ближайшие дни сторона защиты намерена обратиться в суд с ходатайством об отсрочке наказания экс-президента, заявил адвокат
ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik. Клиника "Вивамеди" отказалась от транспортировки экс-президента Грузии Михаил Саакашвили до Тбилисского городского суда, где должно было состояться судебное заседание по делу о незаконном пересечении им государственной границы Грузии.
Саакашвили с 12 мая находится в гражданской клинике "Вивамеди". В больницу он попал из-за очередного ухудшения состояния здоровья. Сразу после ареста 1 октября 2021 года экс-президент объявил голодовку, которую прекратил только спустя 50 дней.
Судебное заседание раньше не раз переносили из-за состояния здоровья подсудимого. Однако, на этот раз адвокаты экс-президента сообщили, что у Саакашвили было желание предстать перед судом. Чтобы поддержать экс-президента у здания суда даже собрались его сторонники, друзья и члены семьи.
Но подсудимого так и не доставили в здание суда. Отсутствие Саакашвили судья объяснил справкой из клиники "Вивамеди", из которой следовало, что медучреждение считало транспортировку экс-президента нецелесообразной из-за состояния его здоровья.
Адвокатам показалось странным то обстоятельство, что на этот раз заседание суда было перенесено на неопределенное время.
"Не знаю в чем причина, но самым важным является тот факт, что Саакашвили находится в "Вивамеди" с мая и состояние его здоровья не только не улучшилось, но ухудшилось до такой кондиции, что его невозможно транспортировать даже на расстояние трех километров", - заявил адвокат Дмитрий Садзаглишвили журналистам.
По словам другого адвоката Саакашвили – Шалвы Хачапуридзе, в ближайшие дни сторона защиты намерена обратиться в суд с ходатайством об отсрочке наказания экс-президента.
"Мы идем по строго составленному плану. На днях мы обратимся с ходатайством об отсрочке наказания. Остались технические вопросы, и через два-три дня ходатайство поступит в суд… Саакашвили насколько тяжело болен, что сама клиника "Вивамеди" дала документ, что его транспортировка и явка на процесс невозможны", - заявил Хачапуридзе в эфире "ТВ Пирвели".
По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Помимо дела о незаконном пересечении границы (за него Саакашвили грозит от трех до пяти лет), Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.