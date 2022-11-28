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В Грузии вырастет пособие для детей из бедных семей
В Грузии вырастет пособие для детей из бедных семей
На пособия для детей из нуждающихся семей из госбюджета Грузии будет выделено 65 миллионов 28.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-28T16:52+0400
2022-11-28T16:52+0400
2022-11-28T16:57+0400
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ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik. Пособия на детей из семей со статусом социально незащищенного лица вырастет со 150 до 200 лари с июля 2023 года, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. Это изменение прописано в обновленном варианте проекта государственного бюджета на 2023 год. Премьер отметил, что рассчитывает на его поддержку со стороны парламента. "Будем выдавать по 200 лари на каждого ребенка, что важно, и на это будет потрачено 65 миллионов лари (около 24 мил долларов)", - сказал Гарибашвили. Власти Грузии удвоили денежную помощь для мам в декрете>>Кроме того, проект госбюджета предусматривает рост пенсий, пособий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и так далее. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили
грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили
В Грузии вырастет пособие для детей из бедных семей
16:52 28.11.2022 (обновлено: 16:57 28.11.2022)
На пособия для детей из нуждающихся семей из госбюджета Грузии будет выделено 65 миллионов
ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik. Пособия на детей из семей со статусом социально незащищенного лица вырастет со 150 до 200 лари с июля 2023 года, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
Это изменение прописано в обновленном варианте проекта государственного бюджета на 2023 год. Премьер отметил, что рассчитывает на его поддержку со стороны парламента.
"Будем выдавать по 200 лари на каждого ребенка, что важно, и на это будет потрачено 65 миллионов лари (около 24 мил долларов)", - сказал Гарибашвили.
Кроме того, проект госбюджета предусматривает рост пенсий, пособий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и так далее.