https://sputnik-georgia.ru/20221128/v-gruzii-vyrastet-posobie-dlya-detey-iz-bednykh-semey-272525474.html

В Грузии вырастет пособие для детей из бедных семей

В Грузии вырастет пособие для детей из бедных семей

На пособия для детей из нуждающихся семей из госбюджета Грузии будет выделено 65 миллионов 28.11.2022, Sputnik Грузия

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грузия

новости

общество

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik. Пособия на детей из семей со статусом социально незащищенного лица вырастет со 150 до 200 лари с июля 2023 года, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. Это изменение прописано в обновленном варианте проекта государственного бюджета на 2023 год. Премьер отметил, что рассчитывает на его поддержку со стороны парламента. "Будем выдавать по 200 лари на каждого ребенка, что важно, и на это будет потрачено 65 миллионов лари (около 24 мил долларов)", - сказал Гарибашвили. Власти Грузии удвоили денежную помощь для мам в декрете>>Кроме того, проект госбюджета предусматривает рост пенсий, пособий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и так далее. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили