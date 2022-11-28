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В Грузии вырастет пособие для детей из бедных семей
В Грузии вырастет пособие для детей из бедных семей
На пособия для детей из нуждающихся семей из госбюджета Грузии будет выделено 65 миллионов 28.11.2022, Sputnik Грузия
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ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik. Пособия на детей из семей со статусом социально незащищенного лица вырастет со 150 до 200 лари с июля 2023 года, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. Это изменение прописано в обновленном варианте проекта государственного бюджета на 2023 год. Премьер отметил, что рассчитывает на его поддержку со стороны парламента. "Будем выдавать по 200 лари на каждого ребенка, что важно, и на это будет потрачено 65 миллионов лари (около 24 мил долларов)", - сказал Гарибашвили. Власти Грузии удвоили денежную помощь для мам в декрете&gt;&gt;Кроме того, проект госбюджета предусматривает рост пенсий, пособий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и так далее. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили
грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили

В Грузии вырастет пособие для детей из бедных семей

16:52 28.11.2022 (обновлено: 16:57 28.11.2022)
© photo: Sputnik / StringerГрузинские лари и калькуляторы
Грузинские лари и калькуляторы - Sputnik Грузия, 1920, 28.11.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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На пособия для детей из нуждающихся семей из госбюджета Грузии будет выделено 65 миллионов
ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik. Пособия на детей из семей со статусом социально незащищенного лица вырастет со 150 до 200 лари с июля 2023 года, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
Это изменение прописано в обновленном варианте проекта государственного бюджета на 2023 год. Премьер отметил, что рассчитывает на его поддержку со стороны парламента.
"Будем выдавать по 200 лари на каждого ребенка, что важно, и на это будет потрачено 65 миллионов лари (около 24 мил долларов)", - сказал Гарибашвили.
Власти Грузии удвоили денежную помощь для мам в декрете>>
Кроме того, проект госбюджета предусматривает рост пенсий, пособий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и так далее.
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