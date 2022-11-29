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Активы банковского сектора Грузии снизились в сентябре
Активы банковского сектора Грузии снизились в сентябре
На конец октября в Грузии работало 14 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале 29.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-29T09:01+0400
2022-11-29T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. В октябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем совокупные активы коммерческих банков (в текущих ценах) снизились на 886 миллионов лари, или 1,3%, говорится на сайте Национального банка Грузии.По состоянию на конец октября 2022 года объем активов банковского сектора составил 67,2 миллиарда лари (25 миллиардов долларов по текущему курсу), а уставной капитал – 8,9 миллиарда лари.На конец октября в Грузии работало 14 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Объем срочных депозитов в банках выросСогласно данным Национального банка Грузии, объем депозитов в банковском секторе на 1 ноября 2022 года составил 42,31 миллиарда лари, что на 243,46 миллиона лари, или на 0,58% больше, чем на начало октября.Согласно отчету, в октябре по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады снизились на 243,06 миллиона лари, или 1,47%, а вклады до востребования увеличились на 486,53 лари, или 1,9%.К концу года уровень инфляции в Грузии снизится - эксперт >>По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 ноября текущего года составил 42,7%, что на 0,29 процентных пункта больше по сравнению с ситуацией на 1 октября.Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в октябре составила 7,74%, в том числе 11,31% – по депозитам в национальной валюте и 0,96% – по депозитам в иностранной валюте.Кредитов больше выдали в иностранной валютеПо данным Национального банка Грузии, объем кредитов, выданных коммерческими банками, в октябре 2022 года повысился по сравнению с предыдущим месяцем на 17,42 миллиона лари, или на 0,04%, и на 1 ноября текущего года составил 43,24 миллиарда лари.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте увеличился на 261,19 миллиона лари, или 1,11%, а объем кредитов в иностранной валюте снизился на 243,77 миллиона лари, или 1,24%.Неизменная, но жесткая: Нацбанк Грузии принял решение по монетарной политике >>По данным Нацбанка, на конец октября 2022 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 7,27 миллиарда лари, что на 1,41% больше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 12,07 миллиарда лари, что на 1,56% меньше, чем в предыдущем месяце.За октябрь 2022 года объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 0,38%, или 87,37 миллиона лари, и на 1 ноября текущего года составил 23,07 миллиарда лари.По состоянию на 1 ноября текущего года коэффициент ларизации от общего объема кредитов составил 55,17%, что на 0,58 процентных пункта выше, чем на 1 октября 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, статистика, национальный банк грузии, экономика
грузия, новости, статистика, национальный банк грузии, экономика
Активы банковского сектора Грузии снизились в сентябре
На конец октября в Грузии работало 14 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. В октябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем совокупные активы коммерческих банков (в текущих ценах) снизились на 886 миллионов лари, или 1,3%, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По состоянию на конец октября 2022 года объем активов банковского сектора составил 67,2 миллиарда лари (25 миллиардов долларов по текущему курсу), а уставной капитал – 8,9 миллиарда лари.
На конец октября в Грузии работало 14 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.
Объем срочных депозитов в банках вырос
Согласно данным
Национального банка Грузии, объем депозитов в банковском секторе на 1 ноября 2022 года составил 42,31 миллиарда лари, что на 243,46 миллиона лари, или на 0,58% больше, чем на начало октября.
Согласно отчету, в октябре по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады снизились на 243,06 миллиона лари, или 1,47%, а вклады до востребования увеличились на 486,53 лари, или 1,9%.
По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 ноября текущего года составил 42,7%, что на 0,29 процентных пункта больше по сравнению с ситуацией на 1 октября.
Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в октябре составила 7,74%, в том числе 11,31% – по депозитам в национальной валюте и 0,96% – по депозитам в иностранной валюте.
Кредитов больше выдали в иностранной валюте
По данным Национального банка Грузии, объем кредитов, выданных коммерческими банками, в октябре 2022 года повысился по сравнению с предыдущим месяцем на 17,42 миллиона лари, или на 0,04%, и на 1 ноября текущего года составил 43,24 миллиарда лари.
За отчетный период объем кредитов в национальной валюте увеличился на 261,19 миллиона лари, или 1,11%, а объем кредитов в иностранной валюте снизился на 243,77 миллиона лари, или 1,24%.
По данным Нацбанка, на конец октября 2022 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 7,27 миллиарда лари, что на 1,41% больше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 12,07 миллиарда лари, что на 1,56% меньше, чем в предыдущем месяце.
За октябрь 2022 года объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 0,38%, или 87,37 миллиона лари, и на 1 ноября текущего года составил 23,07 миллиарда лари.
По состоянию на 1 ноября текущего года коэффициент ларизации от общего объема кредитов составил 55,17%, что на 0,58 процентных пункта выше, чем на 1 октября 2022 года.