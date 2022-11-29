https://sputnik-georgia.ru/20221129/eto-izdevatelstvo---oppozitsioner-nedovolen-problemoy-vodosnabzheniya-v-tbilisi-272563661.html

"Это издевательство" - оппозиционер недоволен проблемой водоснабжения в Тбилиси

"Это издевательство" - оппозиционер недоволен проблемой водоснабжения в Тбилиси

Причиной отключения воды, что имеет место почти каждый день в разных районах столицы, называют аварию 29.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-29T18:50+0400

2022-11-29T18:50+0400

2022-11-29T18:50+0400

грузия

новости

алеко элисашвили

политика

каха каладзе

тбилиси

национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения

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ТБИЛИСИ, 29 ноя – Sputnik. Водораспределительная компания Georgian Water and Power (GWP) мучает и оскорбляет жителей Тбилиси, заявил депутат парламента Грузии от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили.Как заявил оппозиционер на пленарном заседании парламента, недопустимо, чтобы компания GWP вела себя подобным образом - периодически отключала воду в разных районах. Депутат обратился к Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии с просьбой потребовать отчета от компании.Депутат высказал недовольство и в связи с тем, что ни мэр Тбилиси Каха Каладзе, ни сакребуло (совещательный орган), у которого есть полномочия, не приглашали руководство компании и не требовали ответа.При этом Элисашвили отметил, что, согласно закону, компания является подотчетной Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии."Хочу обратиться к этой комиссии, пригласите, позвольте нам хотя бы увидеть, кто наши мучители, и пусть они скажут, каковы их планы в течение года, пяти лет, есть ли у них хоть капля подотчетности перед жителями города. Невозможно же каждую секунду ждать сообщения или же без сообщения приходить домой, а воды нет", - добавил депутат.Жители трех районов Тбилиси останутся без воды более чем на сутки>>Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что сеть водоснабжения Тбилиси находится в ужасном состоянии, часто происходят аварии. Мэр Тбилиси подчеркнул, что водораспределительная компания GWP обязана осуществлять реагирование и решать проблемы.Причиной отключения воды, что имеет место почти каждый день в разных районах столицы, называют либо аварию на водопроводе, либо проблемы с повреждением электросистемы водоносных станций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, алеко элисашвили, политика, каха каладзе, тбилиси, национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения